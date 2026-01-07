Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca: el particular motivo

"Estoy agradecido porque estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, sumó el ahora exjugador de Boca.

Sobre los recuerdos que se lleva de su paso por el Xeneize, resaltó: "Para un jugador que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años. Voy a estar atado a la Argentina, eso seguro. Uno nunca se imagina eso, que en algún momento te pueda pasar por más que uno venga con la mejor intención. No es que el hincha de Boca con cualquiera hace eso".

El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución.

En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.



En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.



¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!

Al momento de referirse a la pasión del hincha, Advíncula soltó: "Donde Boca va, es local. Y eso al jugador lo motiva, siempre jugar con tu hinchada, con tu gente ahí atrás. En cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca y eso hace que un jugador se sienta bien".

Para finalizar, el Rayo sentenció: "Cumplí un sueño al venir a jugar a un club tan gigantesco como éste. Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que a veces se equivoca. Y lo he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido como me trataron".