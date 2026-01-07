Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca: el particular motivo

Como suele suceder en cada fin de año, los futbolistas suelen despedirse de sus clubes para afrontar nuevos caminos en su carrera profesional. En esta ocasión quien tuvo que armar las valijas tras cuatro años y medio en Boca fue Luis Advíncula.
Como suele suceder en cada fin de año, los futbolistas suelen despedirse de sus clubes para afrontar nuevos caminos en su carrera profesional. En esta ocasión quien tuvo que armar las valijas tras cuatro años y medio en Boca fue Luis Advíncula.
Si bien al peruano le quedaba un año más de contrato y estaba decidido a cumplirlo, un problema familiar lo obligó a cambiar de rumbo. En la semana se comunicó con Juan Román Riquelme, le explicó su situación y llegaron a un acuerdo. Este miércoles pasó por el Predio para despedirse de sus compañeros.
Con la emoción a flor de piel, Luis Advíncula no ocultó sus sentimientos a la hora de abandonar la institución a la que llegó el 10 de julio de 2021. Para comenzar, en su charla con el Canal de Boca, expresó: "Es complicado irte de un club así, pero es la vida".
"Estoy agradecido porque estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, sumó el ahora exjugador de Boca.
Sobre los recuerdos que se lleva de su paso por el Xeneize, resaltó: "Para un jugador que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años. Voy a estar atado a la Argentina, eso seguro. Uno nunca se imagina eso, que en algún momento te pueda pasar por más que uno venga con la mejor intención. No es que el hincha de Boca con cualquiera hace eso".
Al momento de referirse a la pasión del hincha, Advíncula soltó: "Donde Boca va, es local. Y eso al jugador lo motiva, siempre jugar con tu hinchada, con tu gente ahí atrás. En cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca y eso hace que un jugador se sienta bien".
Para finalizar, el Rayo sentenció: "Cumplí un sueño al venir a jugar a un club tan gigantesco como éste. Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que a veces se equivoca. Y lo he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido como me trataron".