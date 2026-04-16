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Los héroes del Maracaná volvieron a casa y los hinchas de Independiente Rivadavia les dieron la bienvenida

Con la alegría a flor de piel después del histórico triunfo en el Maracaná, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a Mendoza.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Arce, el goleador, saluda a la gente en el Aeropuerto.

Arce, el goleador, saluda a la gente en el Aeropuerto.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Con la alegría a flor de piel después del histórico triunfo en el Maracaná, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a Mendoza con la cabeza puesta en darle continuidad a su notable campaña en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Muchos hinchas se acercaron al Aeropuerto Francisco Gabrielli y otros llegaron desde Río de Janeiro unos minutos antes de que lo hiciera el chárter con la delegación de la Lepra y los fanáticos, privilegiados, que compartieron con ellos el viaje de regreso.

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El clima de euforia que invadió la Cidade Maravilhosa antes, durante y después de la victoria ante Fluminense se trasladó a la aeroestación y los hinchas armaron una fiesta leprosa para recibir a los protagonistas de la hazaña.

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Pasadas las 17.30 el avión aterrizó en Mendoza y unos minutos después aparecieron Berti y los jugadores para recibir el cariño de los fanáticos y responder a los habituales pedidos de fotos y firmas.

Studer y Villa, dos puntales del gran presente de Independiente Rivadavia

Dos de las figuras de Independiente Rivadavia, Sheyko Studer y Sebastián Villa, atendieron a los medios que cubrieron el arribo del plantel azul.

Embed - Sheyko Studer tras la victoria en el Maracaná

"Ahora somos conscientes de lo que logramos y estamos muy contentos, pero vamos a ir más por el balance del partido de anoche que fue difícil y en una cancha histórica. Creo que lo más importante fue el resultado", resaltó Sheyko Studer, uno de los puntales de la solidez defensiva de los azules.

Embed - Sebastián Villa al regreso de Río de Janeiro

"Tenemos un gran equipo, muy humilde y bueno, fue algo histórico", dijo el capitán Sebastián Villa quien ante la consulta de si la Lepra es el mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad, fue claro: "No, no. Como te digo, nosotros somos un equipo muy humilde que trabaja día a día, partido a partido y creo que eso lo demostramos dentro del terreno de juego".

"Se va que poco a poco hemos creado una familia muy grande y el club está en un momento muy bonito", resaltó el colombiano.

Para Agustín Vila fue "un día histórico para la provincia"

Feliz, Agustín Vila resumió lo vivido en Río de Janeiro: "Tremendo, fue un día histórico. Histórico para el club, histórico para la provincia. La verdad que un momento muy lindo que, como decía más temprano, se disfrutó desde el momento cero y se coronó con el triunfo".

Embed - Agustin Vila, dirigente de Independiente Rivadavia

"Es un momento de crecimiento para el club, que quedará anotado en los libros de historia cuando estudiemos. Y vengo diciendo hace rato que estamos viviendo, los que somos dirigentes, los jugadores y los hinchas, la época dorada del club, así que disfrutándolo mucho", destacó el dirigente.

"Nos propusimos que este era un equipo ganador y que tenía que ganar, así que muy contento y ahora a seguir por este camino", finalizó.

La voz de los hinchas en la bienvenida de la Lepra

Embed - Los hinchas de la Lepra recibieron a los hombres del Maracaná
Embed - Los hinchas de la Lepra reciben a los héroes del Maracaná

Postales de la bienvenida de la Lepra tras la hazaña en Río de Janeiro

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