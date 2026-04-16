Los héroes del Maracaná volvieron a casa y los hinchas de Independiente Rivadavia les dieron la bienvenida

Con la alegría a flor de piel después del histórico triunfo en el Maracaná, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a Mendoza con la cabeza puesta en darle continuidad a su notable campaña en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.
Con la alegría a flor de piel después del histórico triunfo en el Maracaná, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a Mendoza.
Con la alegría a flor de piel después del histórico triunfo en el Maracaná, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a Mendoza con la cabeza puesta en darle continuidad a su notable campaña en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.
Muchos hinchas se acercaron al Aeropuerto Francisco Gabrielli y otros llegaron desde Río de Janeiro unos minutos antes de que lo hiciera el chárter con la delegación de la Lepra y los fanáticos, privilegiados, que compartieron con ellos el viaje de regreso.
El clima de euforia que invadió la Cidade Maravilhosa antes, durante y después de la victoria ante Fluminense se trasladó a la aeroestación y los hinchas armaron una fiesta leprosa para recibir a los protagonistas de la hazaña.
Pasadas las 17.30 el avión aterrizó en Mendoza y unos minutos después aparecieron Berti y los jugadores para recibir el cariño de los fanáticos y responder a los habituales pedidos de fotos y firmas.
Dos de las figuras de Independiente Rivadavia, Sheyko Studer y Sebastián Villa, atendieron a los medios que cubrieron el arribo del plantel azul.
"Ahora somos conscientes de lo que logramos y estamos muy contentos, pero vamos a ir más por el balance del partido de anoche que fue difícil y en una cancha histórica. Creo que lo más importante fue el resultado", resaltó Sheyko Studer, uno de los puntales de la solidez defensiva de los azules.
"Tenemos un gran equipo, muy humilde y bueno, fue algo histórico", dijo el capitán Sebastián Villa quien ante la consulta de si la Lepra es el mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad, fue claro: "No, no. Como te digo, nosotros somos un equipo muy humilde que trabaja día a día, partido a partido y creo que eso lo demostramos dentro del terreno de juego".
"Se va que poco a poco hemos creado una familia muy grande y el club está en un momento muy bonito", resaltó el colombiano.
Feliz, Agustín Vila resumió lo vivido en Río de Janeiro: "Tremendo, fue un día histórico. Histórico para el club, histórico para la provincia. La verdad que un momento muy lindo que, como decía más temprano, se disfrutó desde el momento cero y se coronó con el triunfo".
"Es un momento de crecimiento para el club, que quedará anotado en los libros de historia cuando estudiemos. Y vengo diciendo hace rato que estamos viviendo, los que somos dirigentes, los jugadores y los hinchas, la época dorada del club, así que disfrutándolo mucho", destacó el dirigente.
"Nos propusimos que este era un equipo ganador y que tenía que ganar, así que muy contento y ahora a seguir por este camino", finalizó.