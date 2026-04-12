Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras el empate con Platense, en Vicente López

Gimnasia y Esgrima salvó un punto ante Platense por la fecha 14 del Torneo Apertura, se mantiene invicto en dos partidos con Darío Franco como DT y está fuera de los puestos de descenso en la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima salvó un punto ante Platense por la fecha 14 del Torneo Apertura, se mantiene invicto con Darío Franco como DT y está fuera de los puestos de descenso.
Gimnasia y Esgrima salvó un punto ante Platense por la fecha 14 del Torneo Apertura, se mantiene invicto en dos partidos con Darío Franco como DT y está fuera de los puestos de descenso en la Liga Profesional.
El gol de Facundo Lencioni le dio un punto valioso al Mensana que permanecerá en Buenos Aires para jugar este miércoles 15 a las 14.10 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en cancha de Los Andes, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Está claro que para el Mensana la Copa Argentina es un objetivo aparte, pero lo más importante es mantenerse en Primera y por eso Franco tendrá que decidir si apela a la rotación pensando en que el lunes 20 a las 21.45 tendrá que medirse con Lanús, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Estos dos partidos serán la previa del clásico más esperado, el duelo ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15.
Luego, solo le quedará el encuentro de comienzos de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la fecha 9, con el que cerrará el primer semestre de la temporada.
La tabla anual
Gimnasia y Esgrima llegó a 13 puntos y está en el puesto 24 de la tabla anual, con 8 unidades de ventaja sobre Estudiantes de Río Cuarto y 7 más que Aldosivi.
Los promedios
En los promedios el Lobo está 28vo. superando a Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.