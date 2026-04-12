Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras el empate con Platense, en Vicente López

Estos dos partidos serán la previa del clásico más esperado, el duelo ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15.

Luego, solo le quedará el encuentro de comienzos de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la fecha 9, con el que cerrará el primer semestre de la temporada.

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El Lobo y la permanencia

La tabla anual

Gimnasia y Esgrima llegó a 13 puntos y está en el puesto 24 de la tabla anual, con 8 unidades de ventaja sobre Estudiantes de Río Cuarto y 7 más que Aldosivi.

24) Gimnasia y Esgrima 13

25) Central Córdoba 12

26) Newell's 10

27) Atl. Tucumán 9

28) Riestra 7

29) Aldosivi 6

30) Estudiantes de Río Cuarto 5

Los promedios

En los promedios el Lobo está 28vo. superando a Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.