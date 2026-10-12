Leandro Paredes se desgarró, no podrá jugar por Copa Sudamericana y en Brasil lo celebraron

En cuanto a la ausencia de Paredes, manifestó: "Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador".

"Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol", continuó analizando.

"Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo", concluyó el mediocampista de 27 años.

Leandro Paredes se recupera de un desgarro y podría volver contra River el 1 de noviembre.

La probable formación de Boca sin Leandro Paredes

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.