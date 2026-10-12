Inicio Ovación Fútbol Leandro Paredes
"Es una ventaja"

Leandro Paredes se desgarró, no podrá jugar por Copa Sudamericana y en Brasil lo celebraron

Boca recibirá el martes a Vasco da Gama por la semifinales de la copa Sudamericana, pero no contarán con Leandro Paredes, la figura del Xeneize

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Leandro Paredes se perderá duelos decisivos.

Leandro Paredes se perderá duelos decisivos.

Desde las 21:30 del martes, La Bombonera será el escenario del duelo entre Boca y Vasco da Gama por la primera final de la Copa Sudamericana. El Xeneize no podrá contar en sus filas con Leandro Paredes, ya que se desgarró, una baja que fue recibida con alivio por el conjunto brasileño.

El encargado de manifestar esa tranquilidad fue Santiago Sosa, ex jugador de River y Racing, quien se expresó al respecto destacando la importancia del mediocampista campeón del mundo en el engranaje del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

Santiago Sosa se refiri&oacute; a la ausencia de Leandor Paredes.

Santiago Sosa se refirió a la ausencia de Leandor Paredes.

Santiago Sosa habló sobre la importancia de Leandro Paredes en Boca

En la previa del trascendental partido por el segundo certamen internacional más importante del continente, el mediocampista del Vasco da Gama habló sobre el encuentro: "Tenemos que disfrutar el momento en el que estamos. Estamos en una semifinal, una llave muy importante, contra un gran equipo, en un estadio difícil. Tratar de estar concentrados, de ganar los duelos, de ganar el partido y llegar a la final".

En cuanto a la ausencia de Paredes, manifestó: "Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador".

"Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol", continuó analizando.

"Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo", concluyó el mediocampista de 27 años.

Leandro Paredes se recupera de un desgarro y podr&iacute;a volver contra River el 1 de noviembre.

Leandro Paredes se recupera de un desgarro y podría volver contra River el 1 de noviembre.

La probable formación de Boca sin Leandro Paredes

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN y DSports.
  • Árbitro: Piero Maza.
  • Estadio: La Bombonera.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas