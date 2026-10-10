Se confirmó el grado del desgarro de Paredes: qué partidos se perderá

Leandro Paredes se desgarró en un momento clave

El plazo estimado de 21 días deja a Paredes afuera de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, pautada para los martes 13 (ida) y 20 (revancha en Brasil) de octubre. Tampoco podrá estar presente en los duelos del certamen local frente a Talleres (16/10) e Independiente (25/10).

El otro foco de incertidumbre pasa por el Superclásico del 1 de noviembre ante River. De llegar a esa fecha, el volante de Boca lo haría sin rodaje ni ritmo futbolístico.

Aunque el antecedente previo a la Copa del Mundo con la Selección Argentina demostró que el jugador puede acortar los plazos habituales, esta vez el cuerpo médico seguirá de cerca su evolución para evitar cualquier tipo de recaída.

No es el primer problema muscular de Paredes en la zona durante el año. Además del episodio antes de enfrentar a Universidad Católica previo al Mundial, en agosto padeció una sobrecarga contra Platense que lo dejó 12 días afuera y le impidió jugar frente a Racing y Recoleta.

Futbolísticamente, su ausencia desarticula al conector del equipo. Sin su capitán, Arruabarrena deberá rearmar la mitad de la cancha con Milton Delgado y Santiago Ascacíbar como ejes principales, mientras evalúa sumar a Williams Alarcón o Carlos Palacios para completar el esquema táctico.