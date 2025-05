Las exigencias de Pep Guardiola en el Manchester City para la próxima temporada después de perderlo todo

Pep Guardiola llegó al Manchester City el 1 de febrero de 2016 reemplazando al chileno Manuel Pellegrini y, a pesar de tener un arranque demoledor, no logró obtener ningún título. Situación que no se volvería a repetir hasta, justamente, la presente temporada donde no ganó absolutamente nada.

Es así que el técnico decidió ser tajante en la toma de decisiones con respecto al armado del plantel amenazando con una posible suspensión de contrato si sus indicativas no eran respetadas. Mientras que los directivos del equipo celeste buscan contar con un plantel largo con varias opciones en las diferentes líneas para contemplar malos rendimientos, lesiones o suspensiones, el entrenador prefiere un plantel corto, sin importar que deba enfrentar varias competiciones durante el año.

Así se lo manifestó Pep Guardiola a los dirigentes del Manchester City: "No quiero eso, no quiero poner cinco o seis jugadores en la tribuna. No quiero eso. Me voy. Si no hacen una plantilla corta, no me quedo".

En sintonía con ese pensar, agregó: “Me resulta imposible poner a los jugadores en la tribuna y que no puedan jugar. Como entrenador, no puedo entrenar a 24 jugadores y, cuando los selecciono, cuatro, cinco o seis tienen que quedarse en casa porque no pueden jugar”.

Si me lesiono, ¡qué mala suerte! Tendremos algunos jugadores de la academia y lo conseguiremos. Si me lesiono, ¡qué mala suerte! Tendremos algunos jugadores de la academia y lo conseguiremos.

Con el mercado de pases próximo a abrirse, los dirigentes del Manchester City tendrán que contemplar los dichos por el entrenador, quien desea volver a ganar torneos después de una temporada para el olvido. Quizás el regreso de Rodri Hernández, recuperado de la rotura de ligamentos cruzado de la rodilla derecha, ya represente un primer cambio para momentos ganadores.

El papelón de Pep Guardiola al perder la FA Cup

Por la final de la FA Cup se enfrentaron el Crystal Palace y el Manchester City donde, claramente, los grandes favoritos eran los dirigidos por el técnico español. Sin embargo, a los 16 minutos del primer tiempo Eberechi Eze convirtió el único gol del encuentro que fue suficiente para que su equipo gané el primer título importante de su historia.

Una vez finalizado el encuentro Guardiola ingresó al campo de juego y buscó a Dean Henderson, arquero del Crystal Palace, para reclamarle la numerosa cantidad de jugadas donde hizo tiempo: "No es juego limpió, no deberías hacerlo".

Fue gracias a los jugadores de ambos equipos que el intercambio verbal no pasó al plano físico. La respuesta del arquero fue legendaria: le indicó con sus manos el número diez, haciendo referencia que tuvieron ese tiempo extra para poder empatarlo.

Este tipo de reacciones marcan que Pep Guardiola está desahuciado, con una brújula que dejó de marcar el norte, pero con la posibilidad de que los dirigentes sigan sus exigencias para que la temporada 2025-26 - Mundial de Clubes mediante - sea mejor.