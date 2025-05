Los verdaderos motivos por los cuales Marcos Rojo no fue titular en Boca: indisciplina, fiesta y faltazo

El sábado el defensor y referente del conjunto de la Ribera explicó que no se haría presente en el entrenamiento ya que tenía fiebre, sin embargo, el aviso no lo realizó en las oficinas del club, por lo tanto, no fue diagnosticado por un médico de la institución. Luego, el domingo, si asistió a entrenar.

marcos-rojo1.jpg

