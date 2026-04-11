La Selección argentina femenina, con dos mendocinas, le ganó a Chile por la Liga de las Naciones

La Selección argentina femenina, que integran las mendocinas Margarita Giménez y Catalina Roggerone, le ganó este viernes en condición de visitante a su par de Chile por la quinta fecha de la Liga de las Naciones y continúa su marcha invicta en este torneo subcontinental.
Buscando la clasificación a la próxima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, a realizarse en Brasil el año próximo, el combinado argentino dirigido por Germán Portanova se impuso por 1 a 0 a Chile gracias al gol de Florencia Bonsegundo, de penal, a los 42 minutos.
Las mendocinas Margarita Giménez, delantera del Dux Logroño de España; y Catalina Roggerone, defensora de Belgrano de Córdoba, estuvieron en el banco y no ingresaron.
Buen triunfo de la Selección argentina femenina en Chile
La Selección argentina femenina se presentó en Chile para enfrentar al conjunto local en el Estadio Elías Figueroa, por la quinta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. Gracias al gol de Florencia Bonsegundo (42') las albicelestes se mantienen al tope de las posiciones con 10 unidades, producto de las victorias sobre Paraguay ( 3-1), Bolivia (8-0), el empate con Uruguay (2-2) y el triunfo de este viernes contra Chile.
El primer tiempo fue de ida y vuelta, pero con más control de pelota y territorial de Argentina. Recién a los 41 minutos pudo romperse el cero, gracias a un penal exquisitamente ejecutado por Florencia Bonsegundo, que colocó la pelota en el ángulo superior derecho del arco custodiado por la chilena Claudia Endler.
Durante el complemento hubo fricción y pierna fuerte pierna fuerte, pero el marcador no se movió.
El próximo compromiso para las dirigidas por Germán Portnova será el martes (20) frente a Venezuela, en el Estadio Metropolitano de Cabudare (Barquisimeto, Venezuela). Posteriormente jugará el sábado 18 de abril (20), de local contra Colombia, en Estadio Ciudad de Lanús.