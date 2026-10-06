La Selección argentina de cumpleaños: la celebración riverplatense antes de la despedida del 10

El ex River ganó todo con la Selección argentina:

Copa América 2021 (Brasil): Integró el plantel que rompió la sequía de 28 años sin títulos para la Albiceleste al derrotar a Brasil por 1-0 en el Maracaná.

Finalissima 2022 (Inglaterra): Se coronó campeón en Wembley tras el categórico 3-0 frente a Italia, el vencedor de la Eurocopa.

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Campeón del mundo en la histórica final ante Francia, siendo una variante recurrente de recambio en la mitad de la cancha durante el torneo.

Copa América 2024 (Estados Unidos): Se consagró bicampeón de América tras vencer a Colombia por 1-0 en Miami, afianzándose como una de las piezas fijas dentro del recambio del mediocampo.

Exequiel Palacios es campeón del mundo y surgió en River.

De River para la Selección argentina

La huella de River Plate en la Selección argentina representa una dinastía indeleble, y Exequiel Palacios se erige como uno de sus embajadores más refinados de los últimos tiempos.

Forjado en la cantera millonaria y moldeado bajo la exigencia táctica de Marcelo Gallardo, el tucumano trasladó a la Albiceleste esa impronta inconfundible del semillero de Núñez: dinámica constante, técnica depurada, sacrificio silencioso y una lectura de juego propia del ADN riverplatense.

Cada vez que salta a la cancha con la camiseta nacional, Palacios evoca esa estirpe de mediocampistas de la casa que entienden el fútbol con elegancia, valentía y la jerarquía necesaria para adueñarse de la mitad de la cancha.