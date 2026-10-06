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Que los cumpla...

La Selección argentina de cumpleaños: la celebración riverplatense antes de la despedida del 10

En la previa de la despedida de Lionel la Selección argentina celebró el cumpleaños de una de las figuras silenciosas de la Albiceleste

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Con Lio, la Selección argentina festejó.

Con Lio, la Selección argentina festejó.

La Selección argentina es una fiesta porque en la fecha FIFA supo disfrutar de dos triunfos, pero todos los ojos se lo llevan la despedida de Lionel Messi que dejará de ser capitán de la Albiceleste frente a Benín; en ese contexto soplaron las velitas.

Es que uno de los integrantes del plantel, silencioso y necesario, cumplió años. Y, obvio, el combinado nacional aprovechó para celebrar.

Exequiel Palacios es una figura central en la Selección argentina.

Exequiel Palacios es una figura central en la Selección argentina.

La Selección argentina de cumpleaños

Exequiel Palacios fue uno de los elegidos por Lionel Scaloni para que se gane el mediocampo de la Selección argentina; festejó su cumpleaños, los 28:

El ex River ganó todo con la Selección argentina:

  • Copa América 2021 (Brasil): Integró el plantel que rompió la sequía de 28 años sin títulos para la Albiceleste al derrotar a Brasil por 1-0 en el Maracaná.
  • Finalissima 2022 (Inglaterra): Se coronó campeón en Wembley tras el categórico 3-0 frente a Italia, el vencedor de la Eurocopa.
  • Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: Campeón del mundo en la histórica final ante Francia, siendo una variante recurrente de recambio en la mitad de la cancha durante el torneo.
  • Copa América 2024 (Estados Unidos): Se consagró bicampeón de América tras vencer a Colombia por 1-0 en Miami, afianzándose como una de las piezas fijas dentro del recambio del mediocampo.
Exequiel Palacios es campeón del mundo y surgió en River.

Exequiel Palacios es campeón del mundo y surgió en River.

De River para la Selección argentina

La huella de River Plate en la Selección argentina representa una dinastía indeleble, y Exequiel Palacios se erige como uno de sus embajadores más refinados de los últimos tiempos.

Forjado en la cantera millonaria y moldeado bajo la exigencia táctica de Marcelo Gallardo, el tucumano trasladó a la Albiceleste esa impronta inconfundible del semillero de Núñez: dinámica constante, técnica depurada, sacrificio silencioso y una lectura de juego propia del ADN riverplatense.

Cada vez que salta a la cancha con la camiseta nacional, Palacios evoca esa estirpe de mediocampistas de la casa que entienden el fútbol con elegancia, valentía y la jerarquía necesaria para adueñarse de la mitad de la cancha.

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