Es que, por el momento, ningún equipo se ha comunicado con el representante del ídolo belga lo que genera un sinfín de dudas sobre cuál será el destino del jugador de 33 años que reveló que se quedó en shock cuando le dieron la lamentable noticia.

De Bruyne.jpg Kevin De Bruyne dejará el Manchester City.

La reacción de Kevin De Bruyne al enterarse que no le renovaban

De Bruyne le dio una entrevista a Daily Mail donde expresó "Me quedé un poco en shock. No recibí ninguna oferta en todo el año y me sorprendió. Es algo que tengo que aceptar".