Los Diablos Rojos piden una cifra cercana a los tres millones de dólares para dejar a Juanfer Quintero en libertad de acción. Si bien el Millonario no tenía en mente realizar el gasto, trascendió que desde el club están dispuestos a pagar con el objetivo de cerrar su retorno.

El motivo por el que River deberá pagar por Juanfer Quintero

Cuando el mundo River pensaba que el futbolista llegaría con el pase en su poder, los abogados del América de Cali dieron el golpe sobre la mesa. Desde la institución colombiana resaltan que ellos se encuentran al día económicamente con Quintero y es por esto que exigen el pago de una cifra cercana a los tres millones de dólares.

quintero, polemica Juanfer Quintero busca negociar su salida de América de Cali.

En su llegada a los Diablos Rojos se conoció que el mediocampista recibiría una importante suma de dinero proveniente de un grupo inversor. Este no solamente no cumplió lo pactado sino que no lo hará tampoco en un futuro. Como consecuencia, desde el club le informaron al jugador que no podrían abonarle su contrato y que debía buscarse un nuevo destino.