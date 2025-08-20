Inicio Ovación Fútbol River Plate
La posible formación de River para enfrentar a Libertad de Paraguay en el Monumental

Marcelo Gallardo planea modificaciones para enfrentar al elenco paraguayo en la vuelta de los octavos de final.

Carolina Quiroga
River tendría varias modificaciones para enfrentar a Libertad de Paraguay en el Monumental. 

River recibe este jueves a Libertad de Paraguay, en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Para la contienda, Marcelo Gallardo planea varias modificaciones con respecto al equipo que salió a jugar en Asunción.

Pensando en el once y los posibles regresos, la intensa lluvia complicó un tanto los planes del Muñeco en la práctica del martes. El DT esperaba poder probar a Maximiliano Salas y a Lucas Martínez Quarta, ambos recuperándose con lo justo de sus lesiones, para evaluar si podían estar en la consideración de los convocados para el jueves. Si bien ambos recibieron el alta, no estarían en igualdad de condiciones para saltar al campo de juego ante Libertad.

El defensor estaría listo para ser parte de los convocados mientras que el delantero tendría que ser sometido a exigencias para observar cómo responde, plan que la intensa lluvia en Buenos Aires frustró en la jornada de ayer.

Marcelo Gallardo planea modificaciones en River para enfrentar a Libertad de Paraguay.&nbsp;

Hoy será un nuevo día de prácticas para River y allí se determinará si puede darse, al menos, el regreso del ex Fiorentina. Por lo pronto, todo parecería indicar que la zaga defensiva estaría conformada nuevamente por Sebastián Boselli y Paulo Díaz.

En el mediocampo el Muñeco haría modificaciones buscando encontrar respuestas en el circuito de juego. Saldrían del once Millonario Kevin Castaño y Santiago Lencina para que ingresen Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo.

En la delantera volverá a perder el lugar el colombiano Miguel Ángel Borja para darle lugar a Sebastián Driussi, en dupla con Facundo Colidio -una fija en el esquema de Marcelo Gallardo.

El posible once de River para enfrentar a Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Nacho Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

