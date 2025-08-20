La posible formación de River para enfrentar a Libertad de Paraguay en el Monumental

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo planea modificaciones en River para enfrentar a Libertad de Paraguay.
Hoy será un nuevo día de prácticas para River y allí se determinará si puede darse, al menos, el regreso del ex Fiorentina. Por lo pronto, todo parecería indicar que la zaga defensiva estaría conformada nuevamente por Sebastián Boselli y Paulo Díaz.
En el mediocampo el Muñeco haría modificaciones buscando encontrar respuestas en el circuito de juego. Saldrían del once Millonario Kevin Castaño y Santiago Lencina para que ingresen Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo.
En la delantera volverá a perder el lugar el colombiano Miguel Ángel Borja para darle lugar a Sebastián Driussi, en dupla con Facundo Colidio -una fija en el esquema de Marcelo Gallardo.
El posible once de River para enfrentar a Libertad
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Nacho Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.