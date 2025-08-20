La posible formación de River para enfrentar a Libertad de Paraguay en el Monumental

Pensando en el once y los posibles regresos, la intensa lluvia complicó un tanto los planes del Muñeco en la práctica del martes. El DT esperaba poder probar a Maximiliano Salas y a Lucas Martínez Quarta, ambos recuperándose con lo justo de sus lesiones, para evaluar si podían estar en la consideración de los convocados para el jueves. Si bien ambos recibieron el alta, no estarían en igualdad de condiciones para saltar al campo de juego ante Libertad.

El defensor estaría listo para ser parte de los convocados mientras que el delantero tendría que ser sometido a exigencias para observar cómo responde, plan que la intensa lluvia en Buenos Aires frustró en la jornada de ayer.