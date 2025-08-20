Santino Andino: de la jugosa oferta de Europa a la intención de Godoy Cruz

andino 1 Santino Andino será titular contra Mineiro por la vuelta de Sudamericana.

Para Walter Ribonetto, Chulu es fundamental en su idea y el salto de calidad ofensivo de su equipo, algo que dejó en claro el DT en sus primeros dos encuentros. Con el equipo en carrera en Copa Sudamericana y el descenso merodeando por la tabla anual, perderlo sería un dolor de cabeza en modo jaqueca.

En el medio está el jugador, consciente en que dar el salto a Europa es un paso adelante en su carrera, tanto en lo deportivo como en lo económico. Si bien su gratitud hacia Godoy Cruz no hace falta recordarla, como todo futbolista sabe que el crecimiento y el desarrollo profesional está en cruzar el charco.

Los números claro que tientan pero, en principio, la intención será retenerlo, al menos hasta diciembre, fecha en la que terminará la temporada. El escenario ideal sería cerrar la operación y que se quede hasta diciembre en Mendoza, algo que parece complicado por el lado de los griegos. Dilema activado.

Con Santino Andino, Godoy Cruz piensa en Atlético Mineiro

Desenlace en la operación al margen, en el Tomba piensan en el duelo de regreso contra el conjunto brasilero por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será el próximo jueves a partir de las 19 en el Feliciano Gambarte, con desventaja 1 a 0 para el elenco mendocino.

Ya con el gol de visitante desactivado, Godoy Cruz deberá ganar por diferencia de un gol para ir a los penales o diferencia de dos tantos para pasar de ronda. Si empata o pierde, quedará eliminado.

El probable once de Godoy Cruz que idea Ribonetto

Con la mente fija en remontar la serie, el entrenador de Godoy Cruz analiza variantes en su once titular. Volverían Meli, Rasmussen y Pol Fernández, con un probable que alistaría a Petroli, Arce, Mendoza, Rasmussen y Meli, Pol, Poggi, Fernández, Andino, Auzmendi y Altamira.