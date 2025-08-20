Facundo Lencioni y la fortaleza colectiva de Gimnasia y Esgrima: "No pesa decirse las cosas fuerte..."

Lo cierto es que Gimnasia y Esgrima de Jujuy está a apenas dos puntos de distancia del mensana y por eso la necesidad de seguir sumando para alejarse en esa contienda.

Embed - Facundo Lencioni: fortaleza de Gimnasia y Esgrima y la apuesta fuerte a los partidos de visitante

La impronta de Ariel Broggi y la fortaleza del equipo de cara al final

Facundo Lencioni también hizo una pausa para destacar la garra colectiva y la fortaleza de Gimnasia y Esgrima en la recta final de la Primera Nacional: “Este es un equipo que se sabe amoldar muy bien a los partidos que tiene que jugar. Cuando puede jugar, juega. Cuando tiene que batallar, batalla. Y cuando tiene que hacer autocrítica grande, la hace. No pesa el decirse las cosas fuertes en la cara porque sabemos que es para el bien de Gimnasia".

Además, el volante se refirió a la característica que Ariel Broggi le ha brindado a este equipo luego de la salida de Ezequiel Medrán. “Ariel agarró un equipo que venía muy bien. Corregimos algunas cosas que estábamos fallando y estamos muy presentes con el presente que tenemos, es muy meritorio”.