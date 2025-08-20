Inicio Ovación Fútbol Facundo Lencioni
Facundo Lencioni y la fortaleza colectiva de Gimnasia y Esgrima: "No pesa decirse las cosas fuerte..."

El volante del Lobo se refirió a los tres encuentros que el mensana tendrá que disputar en los próximos días.

Por Carolina Quiroga
Facundo Lencioni es uno de los pilares de Gimnasia y Esgrima. 

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima se prepara para afrontr una continuidad de partidos en condición de visitante en los que procurará permanecer en la cima de la tabla de posiciones donde hoy se encuentra.

Central Norte de Salta, el suspedido ante Deportivo Morón y Nueva Chicago es lo que se le viene al equipo de Ariel Broggi en las fechas venideras de la Primera Nacional.

Facundo Lencioni tiene confianza plena en que Gimnasia y Esgrima pueda permanecer en la cima de la tabla de posiciones.

Facundo Lencioni tiene confianza plena en que Gimnasia y Esgrima pueda permanecer en la cima de la tabla de posiciones.

Por eso, para Facundo Lencioni la confianza es fundamental para imponerse ante acérrimos rivales en pleno cometido de sostenerse en el primer lugar de la Zona B. “Nosotros vamos con la idea de hacernos fuertes y pisar fuerte en Salta. No nos podemos relajar, tenemos un rival que viene atrás nuestro y muy firme, y no podemos dar ventaja en ningún sentido”, sostuvo el talentoso volante de Gimnasia y Esgrima.

Lo cierto es que Gimnasia y Esgrima de Jujuy está a apenas dos puntos de distancia del mensana y por eso la necesidad de seguir sumando para alejarse en esa contienda.

La impronta de Ariel Broggi y la fortaleza del equipo de cara al final

Facundo Lencioni también hizo una pausa para destacar la garra colectiva y la fortaleza de Gimnasia y Esgrima en la recta final de la Primera Nacional: “Este es un equipo que se sabe amoldar muy bien a los partidos que tiene que jugar. Cuando puede jugar, juega. Cuando tiene que batallar, batalla. Y cuando tiene que hacer autocrítica grande, la hace. No pesa el decirse las cosas fuertes en la cara porque sabemos que es para el bien de Gimnasia".

Además, el volante se refirió a la característica que Ariel Broggi le ha brindado a este equipo luego de la salida de Ezequiel Medrán. “Ariel agarró un equipo que venía muy bien. Corregimos algunas cosas que estábamos fallando y estamos muy presentes con el presente que tenemos, es muy meritorio”.

