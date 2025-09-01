Y con respecto a lo profesional, Las Garzas también fallaron. Es que el resultado final caló hondo en los jugadores del Inter Miiami y no tuvieron mejor idea que hacer un berrinche arruinando la buena imagen que habían dejado durante la Leagues Cup.

La violencia fue tal que, aunque no sorprende, Luis Suárez terminó escupiendo a un asistente de Seattle Sounders, empañando aún más su imagen.

Embed ¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/7OYc88LWR9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 1, 2025

El revuelo generado por la bronca de la derrota de Las Garzas que terminó en agarrones, golpes y empujones entre los jugadores, no impidió que el capitán argentino se conforme con la medalla de subcampeón y mirar la celebración rival.

La foto de Lionel Messi que da la vuelta al mundo tras perder la final de la Leagues Cup

Por su lado, Lionel Messi decidió no participar de los golpes protagonizados por sus compañeros y esperó pacientemente a que se llevara adelante la entrega de premios. El astro argentino recibió su medalla del segundo puesto y no se la quitó, además, se quedó a observar los festejos del equipo que se consagró campeón.

En la imagen que da la vuelta al mundo se lo ve con las manos cruzadas detrás de su espalda, mirando serio la celebración y cómo los jugadores de Seattle Sounders levantaron el trofeo.

Lionel Messi - Final Leagues Cup Lionel Messi mirando a sus rivales en la entrega de premios.

En las próximas horas Messi llegará a la Argentina para sumarse a los convocados de la Selección para ser parte de las Eliminatorias: el jueves a las 20.30 frente a Venezuela en el Monumental y el martes 9 visitará a Ecuador a partir de las 20.