Inter Miami, con Messi y De Paul, cayó en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders

MESSI NO PUDO. INTER MIAMI CAE GOLEADO y Seattle SOUNDERS es CAMPEÓN de la LEAGUES CUP | Resumen

Pedro De la Vega fue titular en el equipo ganador mientras que del lado del Inter Miami, además de Messi y De Paul, estuvieron desde el arranque Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Tadeo Allende, mientras que en la segunda parte ingresó el hijo de argentinos Benjamín Cremaschi.

En el final hubo incidentes entre miembros de ambos equipos.

El Inter Miami se fue a los golpes después de ser goleados en la final de la Leagues Cup: pic.twitter.com/9twaZiom5D — Martinalgui (@MartinoliCuri) September 1, 2025

Messi y De Paul, a la Selección argentina

Tras la derrota, Lionel Messi y Rodrigo De Paul emprenderán el viaje a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias del Mundial 2026.

Argentina jugará el jueves 4 en el Monumental ante Venezuela y el martes 9 se medirá con Ecuador en Quito.