Inter Miami, con Messi y De Paul, cayó en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders

Inter Miami, con Messi y De Paul como titulares, cayó como visitante frente a Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025.

Por UNO
Messi no pudo evitar la derrota.

Inter Miami, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares, cayó como visitante frente a Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025.

Osaze De Rosario, el salvadoreño Alex Roldán, de penal, y Paul Rothrock marcaron los goles en el Lumen Field y le dieron a los anfitriones un triunfo por 3 a 0 y un nuevo título que se suma a los de la MLS de 2016 y 2019 y la Concachampions 2022.

messi inter miami 6
Messi no pudo conseguir otra Leagues Cup con el Inter Miami.

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, no pudo repetir el título logrado con Messi como figura en 2023 en la que fue la tercera final de su historia ya que hace dos años también había estado en la definición de la US Open Cup.

Embed - MESSI NO PUDO. INTER MIAMI CAE GOLEADO y Seattle SOUNDERS es CAMPEÓN de la LEAGUES CUP | Resumen

Pedro De la Vega fue titular en el equipo ganador mientras que del lado del Inter Miami, además de Messi y De Paul, estuvieron desde el arranque Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Tadeo Allende, mientras que en la segunda parte ingresó el hijo de argentinos Benjamín Cremaschi.

En el final hubo incidentes entre miembros de ambos equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinoliCuri/status/1962336308996534450&partner=&hide_thread=false

Messi y De Paul, a la Selección argentina

Tras la derrota, Lionel Messi y Rodrigo De Paul emprenderán el viaje a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias del Mundial 2026.

Argentina jugará el jueves 4 en el Monumental ante Venezuela y el martes 9 se medirá con Ecuador en Quito.

