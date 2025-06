La dura declaración de Ignacio Malcorra tras sanción a los pibes de Newell's

"Me da mucha tristeza, me pone mal por los nenes. Siempre me saqué fotos con todos, ellos estaban ahí con mi hijo, me saludaron y se sacaron la foto como lo hacen siempre", declaró Malcorra en conferencia de prensa.

El jugador, clave en los últimos triunfos de Central en los clásicos, afirmó que la actitud de los niños fue espontánea y sin intenciones ajenas al momento.