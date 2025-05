La alegría de Coki Soto desde Panamá: "¿Hermosa mañana, verdad...?"

"La verdad que todo esto es una experiencia maravillosa. la pelea, el viaje y todo. La gente de acá nos trató de mil maravillas, y puedo decir que me enamoré de Panamá, sus paisajes y lugares son hermosos", arrancó contando el juninense.

boxeo-panama-coki soto-canal de panama.jpg Coki Soto al mundo. El flamante campeón regional de la AMB estuvo en la "cintura de América" y posó junto a una exclusa de la magnífica obra de ingeniería que es el Canal de Panamá.

Luego continuó: "Yo soy muy estricto en mi forma de concentrarme, y generalmente me encierro en lo que es la pelea y me pierdo las cosas hermosas que me rodea. Esta vez no lo hice, disfruté todo de principio a fin, y creo que se notó. Estuve más relajado, dije vamos a pelear, no importa el resultado, hay pocas posibilidades de que vuelva a tener la posibilidad de estar acá en Panamá, y lo viví a pleno".

El plan: "Salirle al cruce a los Chino Maidana"

Respecto al rival, Coki destacó que "Sabíamos que teníamos un rival duro, y por eso nos preparamos de esta manera. El plan fue tener que atacarlo y no dejarlo boxear, ya que es bueno de piernas, hábil, y se mueve muy bien a los laterales. Así que planteamos salirle al cruce, a lo Chino Maidana. Gracias a Dios funcionó y ganamos. Ahora vamos por más", cerró muy feliz.

boxeo-panama-coki soto-roberto duran-armando andrada.jpg

El ex campeón mundial y medallista olímpico Pablo Chacón dijo sobre Soto: "Realmente Coki llegó de la mejor manera acá a Panamá. estaba muy fuerte físicamente, con la preparación de Pablo Stahringer, y estaba también muy afilado técnicamente. Teníamos mucha fe, pero atentos a ver lo que hacía Núñez, que era la figurita local y el protagonista de la pelea", explicó el Relámpago.

"Pero la verdad es que Soto resolvió muy bien, demostró potencia, y los números hablan, lo sacó en menos de seis minutos", completó Chacón.

Los inicios de Coki Soto en el boxeo amateur y profesional

Alfredo Soto comenzó su carrera en el pugilismo amateur en el club Tres Acequias de Medrano, Junín, y era uno de los pocos que se animó a competir, de la mano de Darío Herrera, que junto a su esposa, la boxeadora profesional Alejandra Reinoso, formaron con Coki un trío inseparable y presente en cada campeonato o festival que organizara la Federación Mendocina de Box.

Con un estilo aguerrido y de "fajador", se fue abriendo camino y aprendiendo, hasta comenzar a obtener logros. "El primer campeonato que gané fue el Vendimia del 2016", recordó el zurdo pegador. Luego agregó: "Después vinieron el (torneo) Pascual Pérez y por fin el Guantes de Oro, en San Martín".

Saltando al profesionalismo, Coki, de común acuerdo con su hacedor, Herrera, decidió sumarse a la escudería de Pablo Chacón. Allí comenzó el roce con campeones o ex campeones como Jonathan Barros, Joel Mafauad, Juan Carrasco o Abraham Buonarrigo.