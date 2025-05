Posteo Anello.jpg El fuerte posteo de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme.

La respuesta de Juan Román Riquelme

Durante la jornada de este miércoles, Riquelme enfrentó los micrófonos de C5N: "Desde los 18 años vivimos así, estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, argentino, a mí me tocó un color de piel normal pero no tengo ningún problema con colorado, blanco o rubio. Me venden como un malo".

"Mi hija me dijo que había un hombre nervioso (Anello) hablando de mí. Me dijo que trabaje tranquilo y que soy el negro más lindo del mundo", expresó sobre los dichos del periodista en su charla con Jorge Rial.

A su vez, el presidente de Boca sumó: "No me sorprende, cómo me va a sorprender si se metieron en la casa de mi hermano en plenas elecciones. Puede ser que quieran que... puedo pensar lo que sea. Haber ganado las elecciones... No sé si está con la gente que está en contra nuestra o no, pero son socios y pueden presentarse cada cuatro años".

Antes de finalizar, le habló a los hinchas: "Los quiero, tenemos que jugar contra Lanús. Nos duele no jugar la Copa y ahora tenemos que jugar en nuestra casa. Tenemos la ilusión de estar en la final. Queremos estar en Santiago".

ÚLTIMO MOMENTO: "Estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato y que soy argentino. ME TOCÓ UN COLOR DE PIEL NORMAL, NO TENGO NINGÚN PROBLEMA CON LOS DEMÁS COLORES".

Juan Román Riquelme, en diálogo con Jorge Rial, LE RESPONDIÓ AL IMPRESENTABLE DE GABRIEL ANELLO.



Juan Román Riquelme, en diálogo con Jorge Rial, LE RESPONDIÓ AL IMPRESENTABLE DE GABRIEL ANELLO. pic.twitter.com/r1W4mYlw4M — Diagonales (@diagonalesweb) May 7, 2025

"El cariño, el respeto, no va a cambiar nunca. Yo lo siento igual que ellos. Nos enojamos cuando perdemos, nos alegramos cuando ganamos. Son maldades, sé de donde vienen. Me pone feliz que en estos últimos años la gente se da cuenta de dónde vienen, abrió los ojos", sentenció el máximo ídolo en la historia de Boca.