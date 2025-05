“Hay cuestiones de determinados comunicadores que no pueden ser toleradas, cuando de la opinión se pasa a un trato discriminatorio tenemos que decir basta, esto trae consecuencias legales", expresó Walter Krieger ante los micrófonos.

Como era de esperarse, el comunicador recogió el guante luego de lo que fue una declaración que lo tenía como destinatario. En medio de su programa Súper Mitre, disparó con repudiables dichos contra el máximo ídolo de Boca.

Por los comentarios de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme pic.twitter.com/KcX3QuhOQU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 7, 2025

Para comenzar, expresó: "Me contaron que están muy inquietos en Boca. Ya terminó eso de que la discriminación va a la Justicia. Ya terminamos el curro del INADI . A los negros se los llama negros, a los marrones, marrones y a los ignorantes, ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme".

"Mándenme al INADI o a la Justicia. Tengo una cultura que los ignorantes y los burros que no van a la escuela, como Riquelme, son unos negros ignorantes. A mi no me corren con esto del INADI . Soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos", sumó Anello.

Sin bajar la espuma, el periodista invitó a pelear al presidente del Xeneize: "Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta. No esto de te mando abogados, pero mandá los abogados que vos quieras. Te instalé el tema y me saliste a contestar. Yo no soy anti Boca, soy anti Riquelme. No se confundan, no le mientan a la gente".

"Yo respeto mucho a Boca, al que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se los digo. Al ignorante, al verdulero, al burro...", sentenció, sin bajar la violencia de sus palabras contra el Torero.