El joven defensor tombino confesó que su padre es hincha de Boca y para él fue especial haber tenido enfrente a Sebastián Villa: "Me dijo que tenía que tener cuidado", reveló antes de analizar: "Vimos varios videos. Igual tuve solo dos o tres que vino por mi lado".

moran tomba lepra 1.jpg Juan Morán aportó seguridad en la defensa de Godoy Cuz ante Independiente Rivadavia.

Luego, sobre los consejos previos de su padre, agregó: "No hablamos mucho de fútbol para evitar cruces, pero él está tranquilo, siempre me acompaña y cuando me tiene que decir algo, me lo dice de buena manera y me acompaña. La familia siempre está".