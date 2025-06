Juan Manuel Sara fue tajante sobre la situación del Deportivo Maipú tras la derrota ante Atlanta: "No es..."

"Estamos abiertos a pensar en el mercado de pases pero, primero, en el medio del campeonato no es fácil reforzarse y, segundo, en Maipú no hay presupuesto para reforzarnos, es muy difícil. Tenés que tener demasiadas herramientas. No es fácil buscar jugadores y que lleguen, y que se adapten rápido. No tenemos los recursos. Hemos hablado con jugadores pero estamos lejísimos de poder traerlos", sentenció el DT.

Embed - El tajante mensaje de Juan Manuel Sara tras la derrota del Deportivo Maipú ante Atlanta

Además, Juan Manuel Sara se refirió a la posibilidad de subir a jugadores de inferiores y concluyó: "Están entrenando con nosotros chicos de las inferiores pero la competencia acá en Mendoza es muy compleja. La Liga está lejos de lo que es un Nacional B. Pero nosotros tenemos chicos entrenando con la Primera que están creciendo pero en la competencia están muy lejos".

El Cruzado descansará unos días y luego retomará los entrenamientos de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional donde retomará actividad ante Racing de Córdoba en el Omar Higinio Sperdutti por la fecha 18.