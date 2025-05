Jorge Sampaoli y la posibilidad de ser DT de Boca: "Quiero tener la chance de armar un proyecto"

Jorge Sampaoli está actualmente sin club después de haber dirigido solo 10 partidos al Rennes de Francia.

Seis cortitas de Jorge Sampaoli

El fútbol actual: "La mayoría de los equipos no quieren el balón. Quieren que el balón lo tenga otro para que el error del otro me permita a mí ganar un partido. Y a mí eso de adherir a la espera y no al protagonismo no me gusta".

Lamine Yamal: "Me hace recordar mucho a Neymar. Solamente le interesa jugar".

¿El que más le sorprendió?

¿El más competitivo?



Lionel Messi: "Uno puede hablar de jugadores de fútbol y de Leo. Es otro mundo, otra historia. Es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos porque se ha mantenido en ese nivel desde que empezó hasta que terminó o hasta ahora. Sigue siendo un jugador que determina".

Su selección de Chile: "Nos encontramos con una generación, primero en la U y después en la selección, que tenían mucha osadía y valentía. No nos preocupaba tanto el resultado, sino la forma para llegar a él. Eso nos hizo mantenernos en el tiempo.

La oferta del Barcelona en 2017: "Solo hubo un comentario, un intento de acercamiento, pero nada formal. No llegó a haber ningún contacto en aquel momento porque apareció Argentina".

Bielsa o Guardiola: "Me gusta mucho más el juego posicional. Bielsa es más directo, se mueve mucho más, encuentra desde los movimientos el sentimiento de ataque. En cambio, lo que hace Pep es utilizar todo el campo, porque el único libro que realmente existe en el fútbol es el reglamento".