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Independiente Rivadavia visita a Gimnasia La Plata por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia afrontará la fecha 11 del Torneo Apertura visitando a Gimnasia La Plata.

Por UNO
Costa sería titular este domingo.

Costa sería titular este domingo.

Independiente Rivadavia jugará este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional ante Gimnasia y Esgrima La Plata y con el objetivo de volver a ser líder.

Independiente RIvadavia buscará recuperar la cima de la Zona B del certamen, ya que tras el triunfo de Belgrano de Córdoba sobre Estudiantes de Rio Cuarto por 1 a 0, de visitante quedó como escolta. Ahora el Pirata suma 18 unidades y la Lepra quedó a un punto.

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Bottari viajó y estaría entre los suplentes.

De todas maneras el equipo leproso ha realizado una gran campaña en el Apertura, ya que obtuvo cinco triunfos, dos empates y sólo cayó en dos ocasiones.

Con anterioridad al traspié ante Barracas, la Lepra empató 1 a 1 con dos equipos grandes como Racing y River y venció por 3 a 2 a Independiente de Avellaneda, de local.

Independiente Rivadavia puede volver a la punta

La Lepra, que repetiría los once titulares, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo a las 15.15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Transmitirá Radio Nihuil y televisará TNT Sports.

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Si Independiente Rivadavia logra ganar en La Plata se subirá a lo más alto de la Zona B con 20 unidades, al menos hasta que Belgrano, puntero con 18, dispute el clásico contra Talleres.

Para eso, Berti repetiría el once inicial aunque entre los concentrados no viajaron Sequeira y Pipe Ramis, remplazados por Arena y Dadín.

Probables formaciones

Gimnasia La Plata: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora: 15:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

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