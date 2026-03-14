Independiente Rivadavia visita a Gimnasia La Plata por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia jugará este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional ante Gimnasia y Esgrima La Plata y con el objetivo de volver a ser líder.
Independiente Rivadavia afrontará la fecha 11 del Torneo Apertura visitando a Gimnasia La Plata.
Independiente Rivadavia jugará este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional ante Gimnasia y Esgrima La Plata y con el objetivo de volver a ser líder.
Independiente RIvadavia buscará recuperar la cima de la Zona B del certamen, ya que tras el triunfo de Belgrano de Córdoba sobre Estudiantes de Rio Cuarto por 1 a 0, de visitante quedó como escolta. Ahora el Pirata suma 18 unidades y la Lepra quedó a un punto.
De todas maneras el equipo leproso ha realizado una gran campaña en el Apertura, ya que obtuvo cinco triunfos, dos empates y sólo cayó en dos ocasiones.
Con anterioridad al traspié ante Barracas, la Lepra empató 1 a 1 con dos equipos grandes como Racing y River y venció por 3 a 2 a Independiente de Avellaneda, de local.
La Lepra, que repetiría los once titulares, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo a las 15.15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Transmitirá Radio Nihuil y televisará TNT Sports.
Si Independiente Rivadavia logra ganar en La Plata se subirá a lo más alto de la Zona B con 20 unidades, al menos hasta que Belgrano, puntero con 18, dispute el clásico contra Talleres.
Para eso, Berti repetiría el once inicial aunque entre los concentrados no viajaron Sequeira y Pipe Ramis, remplazados por Arena y Dadín.
Gimnasia La Plata: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Hora: 15:15
TV: TNT Sports
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Diego Ceballos
Estadio: Juan Carmelo Zerillo