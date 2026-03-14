Independiente Rivadavia visita a Gimnasia La Plata por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Con anterioridad al traspié ante Barracas, la Lepra empató 1 a 1 con dos equipos grandes como Racing y River y venció por 3 a 2 a Independiente de Avellaneda, de local.

Independiente Rivadavia puede volver a la punta

La Lepra, que repetiría los once titulares, visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo a las 15.15 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Transmitirá Radio Nihuil y televisará TNT Sports.

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Si Independiente Rivadavia logra ganar en La Plata se subirá a lo más alto de la Zona B con 20 unidades, al menos hasta que Belgrano, puntero con 18, dispute el clásico contra Talleres.

Para eso, Berti repetiría el once inicial aunque entre los concentrados no viajaron Sequeira y Pipe Ramis, remplazados por Arena y Dadín.

Probables formaciones

Gimnasia La Plata: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora: 15:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Juan Carmelo Zerillo