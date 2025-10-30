Independiente Rivadavia quedó en las puertas de la clasificación al Reducido en el torneo de Reserva

El elenco mendocino comenzó en ventaja en el marcador de la mano de Luciano Sabato, una de las grandes apariciones que tuvo la Reserva de la Lepra a lo largo de su segunda temporada en la categoría.

El Rifle, como se lo apoda desde chico, convirtió su 12º tanto en la competencia ratificando de esta manera su título del goleador del torneo Clausura de la Copa Proyección de la Liga Profesional.

Tabla torneo Clausura Reserva CSIR Así terminó Independiente Rivadavia en el torneo Clausura de Reserva.

Pese a irse en ventaja al entretiempo, Independiente Rivadavia no pudo aguantarlo y terminó dividiendo puntos con un Defensa y Justicia que terminó en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A.

Pese a no haber podido meterse entre los primeros ocho, la Lepra cerró un gran año. Cabe recordar que en el torneo Apertura sumó 13 puntos y que en el 2024 sufrió su adaptación a la categoría.

Godoy Cruz cerró con un triunfo la temporada

Tabla torneo Clausura Reserva GC Así terminó Godoy Cruz en el torneo Clausura de Reserva.

Godoy Cruz, por su parte, cerró su participación en el torneo Clausura de Reserva durante la jornada del miércoles. Con una contundente victoria ante Deportivo Riestra, por 2-0 en el Predio de Coquimbito, el Expreso culminó en el décimo puesto de la Zona B con 18 unidades.