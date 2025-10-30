Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo de Reserva

Independiente Rivadavia quedó en las puertas de la clasificación al Reducido en el torneo de Reserva

Independiente Rivadavia empató ante Defensa y Justicia y terminó noveno en la tabla de posiciones del torneo de Reserva

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia cerró la temporada con un empate en el Predio Campeones del Mundo.

Independiente Rivadavia cerró la temporada con un empate en el Predio Campeones del Mundo.

Por la 16ª y última fecha del torneo Clausura de Reserva, Independiente Rivadavia visitó a Defensa y Justicia en el Predio Campeones del Mundo. Pese a comenzar por encima en el marcador, la Lepra no pudo sostener el resultado y terminó empatando 1-1 ante el dueño de casa.

Esta unidad de poco le sirvió al equipo de Oscar Alonso, que culminó su participación en la fase regular del certamen con 20 puntos y en la novena ubicación de la tabla. De esta manera quedó dos por debajo de Argentinos Juniors, que culminó octavo y clasificando al Reducido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1983987142759211516&partner=&hide_thread=false

Independiente Rivadavia empató y quedó fuera del Reducido

Luego de la enorme victoria ante Central Córdoba, la pasada semana en la Ciudad Deportiva, Independiente Rivadavia viajó a Buenos Aires para verse las caras con Defensa y Justicia en el Predio Campeones del Mundo.

El elenco mendocino comenzó en ventaja en el marcador de la mano de Luciano Sabato, una de las grandes apariciones que tuvo la Reserva de la Lepra a lo largo de su segunda temporada en la categoría.

El Rifle, como se lo apoda desde chico, convirtió su 12º tanto en la competencia ratificando de esta manera su título del goleador del torneo Clausura de la Copa Proyección de la Liga Profesional.

Tabla torneo Clausura Reserva CSIR
As&iacute; termin&oacute; Independiente Rivadavia en el torneo Clausura de Reserva.

Así terminó Independiente Rivadavia en el torneo Clausura de Reserva.

Pese a irse en ventaja al entretiempo, Independiente Rivadavia no pudo aguantarlo y terminó dividiendo puntos con un Defensa y Justicia que terminó en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A.

Pese a no haber podido meterse entre los primeros ocho, la Lepra cerró un gran año. Cabe recordar que en el torneo Apertura sumó 13 puntos y que en el 2024 sufrió su adaptación a la categoría.

Godoy Cruz cerró con un triunfo la temporada

Tabla torneo Clausura Reserva GC
As&iacute; termin&oacute; Godoy Cruz en el torneo Clausura de Reserva.

Así terminó Godoy Cruz en el torneo Clausura de Reserva.

Godoy Cruz, por su parte, cerró su participación en el torneo Clausura de Reserva durante la jornada del miércoles. Con una contundente victoria ante Deportivo Riestra, por 2-0 en el Predio de Coquimbito, el Expreso culminó en el décimo puesto de la Zona B con 18 unidades.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas