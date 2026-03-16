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Independiente Rivadavia mira de reojo la fecha FIFA: el motivo

Una vez más, Independiente Rivadavia tendrá a un futbolista con actividad en la fecha FIFA a disputarse el último fin de semana de marzo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Alfredo Berti mirará de reojo la fecha FIFA dado que Independiente Rivadavia cederá a uno de sus futbolistas. 

Alfredo Berti mirará de reojo la fecha FIFA dado que Independiente Rivadavia cederá a uno de sus futbolistas. 

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia tendrá nuevamente a un futbolista de exportación en la fecha FIFA que se disputará el último fin de semana de marzo. Se trata de Álex Arce, el delantero paraguayo -que ya tuvo otras apariciones en la selección de su país- fue convocado por Gustavo Alfaro para los amistosos de fines de marzo.

Luego de superar su lesión de clavícula, el atacante de Independiente Rivadavia volvió a estar a disposición tanto para el combinado de su país como para Alfredo Berti en el banco de relevos. Para Álex Arce será una nueva oportunidad de meterse en la lista de convocados definitiva de la Selección de Paraguay rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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&Aacute;lex Arce volver&aacute; a vestir la camiseta de la Selecci&oacute;n de Paraguay.

Álex Arce volverá a vestir la camiseta de la Selección de Paraguay.

Independiente Rivadavia mira de reojo la fecha FIFA

Una vez más Álex Arce volverá a formar parte de la Selección de Paraguay, mientras su presente se desarrolla en Independiente Rivadavia. Gustavo Alfaro lo convocó para los amistosos que la albirroja disputará el 27 de marzo, ante Grecia, y el 31 del mismo mes, ante Marruecos.

La primera convocatoria de Álex Arce para la Selección de su país fue en 2024 cuando también vestía la camiseta del Azul del Parque. Desde entonces, el paraguayo disputó partidos en 13 ocasiones con el elenco guaraní y marcó un gol.

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En Independiente Rivadavia seguir&aacute;n de cerca los movimientos de &Aacute;lex Arce en la fecha FIFA dado que esperan tenerlo en cuenta y en plenitud para los playoffs del Apertura.

En Independiente Rivadavia seguirán de cerca los movimientos de Álex Arce en la fecha FIFA dado que esperan tenerlo en cuenta y en plenitud para los playoffs del Apertura.

Independiente Rivadavia mira de reojo esta fecha FIFA porque, si bien no perderá al atacante paraguayo en ninguna fecha del Apertura (no habrá fútbol de Primera en esta ventana internacional), tendrá que prestar atención a la salud del delantero a quien perdió por seis fechas desde aquella lesión en la clavícula en la primera fecha del torneo ante Atlético Tucumán.

En la Lepra quieren contar con el delantero para la instancia de playoffs del Torneo Apertura y por ello seguirán de cerca sus movimientos en la Selección de Paraguay dado que no quieren que vuelva a tener alguna afección de esa magnitud que lo margine de las canchas por varias semanas como sucedió en el inicio del torneo local.

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