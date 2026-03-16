Independiente Rivadavia mira de reojo la fecha FIFA: el motivo

La primera convocatoria de Álex Arce para la Selección de su país fue en 2024 cuando también vestía la camiseta del Azul del Parque. Desde entonces, el paraguayo disputó partidos en 13 ocasiones con el elenco guaraní y marcó un gol.

alex arce entrenamient lepra En Independiente Rivadavia seguirán de cerca los movimientos de Álex Arce en la fecha FIFA dado que esperan tenerlo en cuenta y en plenitud para los playoffs del Apertura.

Independiente Rivadavia mira de reojo esta fecha FIFA porque, si bien no perderá al atacante paraguayo en ninguna fecha del Apertura (no habrá fútbol de Primera en esta ventana internacional), tendrá que prestar atención a la salud del delantero a quien perdió por seis fechas desde aquella lesión en la clavícula en la primera fecha del torneo ante Atlético Tucumán.

En la Lepra quieren contar con el delantero para la instancia de playoffs del Torneo Apertura y por ello seguirán de cerca sus movimientos en la Selección de Paraguay dado que no quieren que vuelva a tener alguna afección de esa magnitud que lo margine de las canchas por varias semanas como sucedió en el inicio del torneo local.