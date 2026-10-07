Hay futuro después de Messi: la Selección argentina Sub 17 se coronó campeona e invicta en Inglaterra

Posteriormente, el combinado albiceleste dio vuelta un partido épico que perdía 2 a 0 y batió 3 a 2 a Tanzania con dos tantos de Mateo Sánchez y uno de Tobías Goytía. Y finalmente se consagró ante los chinos con goles de Goytía, Alan Alcaraz (de penal) y Emiliano Barrionuevo.

Rumbo al Mundial Sub 17

La Vertex Cup formó parte de la preparación de la Selección argentina para el Mundial Sub 17 que volverá a jugarse en Qatar con la participación de 48 selecciones.

Argentina integrará el Grupo C y debutará el 19 de noviembre ante Australia, el segundo partido será el 22 de noviembre frente a Mozambique, mientras que cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre contra Dinamarca.