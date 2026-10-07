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Rumbo al Mundial Sub 17

Hay futuro después de Messi: la Selección argentina Sub 17 se coronó campeona e invicta en Inglaterra

A horas de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina mayor, la Sub 17 se consagró campeona en la Vertex Cup

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Argentina, otra vez en lo más alto.

Argentina, otra vez en lo más alto.

A horas de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina mayor, la Sub 17 se consagró campeona en la Vertex Cup, un torneo internacional juvenil jugado en Inglaterra.

En Londres, el conjunto nacional venció 3 a 0 a China y completó su campaña con 8 puntos producto de dos victorias, un empate y un punto extra por haber ganado una definición por penales.

La Selección argentina Sub 17 se coronó invicta en Inglaterra.

La Selección argentina Sub 17 se coronó invicta en Inglaterra.

En el debut, el conjunto dirigido por Diego Placente, empató 2 a 2 con México con goles de Galo Escobar y Mateo Santa María, y luego se impuso 4 a 3 en los penales donde el arquero Reigia detuvo 4 remates.

Posteriormente, el combinado albiceleste dio vuelta un partido épico que perdía 2 a 0 y batió 3 a 2 a Tanzania con dos tantos de Mateo Sánchez y uno de Tobías Goytía. Y finalmente se consagró ante los chinos con goles de Goytía, Alan Alcaraz (de penal) y Emiliano Barrionuevo.

Rumbo al Mundial Sub 17

La Vertex Cup formó parte de la preparación de la Selección argentina para el Mundial Sub 17 que volverá a jugarse en Qatar con la participación de 48 selecciones.

Argentina integrará el Grupo C y debutará el 19 de noviembre ante Australia, el segundo partido será el 22 de noviembre frente a Mozambique, mientras que cerrará la fase de grupos el 25 de noviembre contra Dinamarca.

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