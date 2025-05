"El ciudadano Kane" que perdió siete finales

La racha negativa de Harry Kane incluye perder siete finales. La primera oportunidad se dio en la Carabao Cup de 2015, donde jugando con el Tottenham cayó frente al Chelsea de José Mourinho con goles de John Terry y Diego Costa; en ese momento el delantero inglés tenía 22 años.

En la temporada 2016-17 el Tottenham presentó una de sus mejores planteles con jugadores como Lloris, Trippier, Kile Walker, Eriksen, Dele Alli, entre otros. Peliaron la Premier League, pero con algunos resultados adversos terminaron quedando a siete puntos del Chelsea que fue dirigido por Antonio Conte. Kane aportó 29 goles.

En la temporada 2019 los Spurs fueron dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino y lograron llegar a la final de la Champions League para disputarsela con el Liverpool. El gol tempranero de penal de Salah a los 2 minutos y el definitorio de Origi a los 87 tiraron por el suelo las esperanzas de Keane de lograr su primer título.

En la cuarta oportunidad que tuvo para ganar una copa, fue en el 2021 en la final de la Copa Carabao, frente al City de Guardiola. La diferencia es corta, un solo gol, el de Laporte fue el responsable de dejarlo sin corona.

Luego de dejar el conjunto blanco como ídolo de la institución a pesar de no haber ganado títulos colectivos, llegó al equipo más poderoso de la Bundesliga para intentar conseguir su primer coronación. No lo logró. Primero perdió la Supercopa alemana con un contundente 0 a 3 frente al RB Leipzig. Luego el Bayern Múnich perdió la liga local, un torneo que no perdía desde hace 11 años.

Para colmo, tuvo la oportunidad de salir campeón vistiendo la camiseta del conjunto nacional. Pero Inglaterra perdió la final de la Eurocopa frente a España gracias a los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal (salió 2 a 1, el gol inglés fue de Cole Palmer).

Harry "King": el rey que en la Bundesliga por fin pudo conseguir su corona

El destino quiso que Harry Kane lograra su primer título colectivo de una manera curiosa. Primero porque podría haber salido campeón durante la jornada del sábado ya que su equipo ganaba 3 a 2 al RB Leipzig, aunque el delantero no pudo jugar el partido por acumulación de amarillas, asi que lo veía desde el palco.

Harry Kane.jpg El festejo que no fue: Harry Kane a punto de bajar del palco para celebrar el campeonato.

Cuando la victoria parecía consumada, bajó al campo de juego para disfrutarlo con sus compañeros: nada pudo salir peor. El rival convirtió en el minuto 94 y el festejo que tuvo que postergar.

Harry Kane 2.jpg 3 a 3 en el minuto 94. El festejo tuvo que esperar.

De esta manera, durante el domingo se enfrentaron el SC Friburgo con el Bayern Leverkusen, su más inmediato seguidor que tenía que ganar para seguir con chances. En un partido para el infarto, el equipo local se imponía por 2 a 0 y me imagino que Harry Kane ya estaba sacando el champagne del frezzer cuando el Leverkusen empató el partido en tiempo de descuento.

Sin embargo, el resultado no se alteró. Es así que Harry Kane logró su primer título colectivo. Fue con la camiseta del Bayern Múnich, y si, frente al televisor.