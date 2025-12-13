Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Gran homenaje: el emotivo video de Scaloni dedicado al Maestro Tabárez

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, le dedicó un emotivo video a Oscar Washington Tabárez. El DT argentino participó de un homenaje al Maestro

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
Scaloni admira al Maestro Tabárez.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, publicó un emotivo video dedicado al Maestro Oscar Washington Tabárez. El DT argentino participó de un homenaje a la gloria de la selección de Uruguay.

Tabárez dirigió durante 15 años entre 2006 y 2021 a la Celeste, y este viernes recibió un merecido reconocimiento a su trayectoria, donde participaron varias figuras del fútbol sudamericano, entre ellas Lionel Scaloni.

Tabárez recibió un merecido homenaje.

La Sala Zitarrosa de Montevideo fue el lugar del homenaje a Tabárez, que logró el título de la Copa América de Argentina 2011 y fue semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Celeste. Además de Scaloni, participaron otras figuras como Enzo Francescoli, Diego Latorre, Paolo Maldini y Tite, entre otros.

El emotivo video de Scaloni dedicado a Tabárez

"Quería participar de tu homenaje, creo que es muy merecido por todo lo que hiciste por el fútbol y por el fútbol uruguayo", dijo el DT campeón del Mundial de Qatar 2022.

Además, recordó unas palabras que el Maestro le dijo una vez que se enfrentaron por las Eliminatorias Sudamericanas. "Nunca olvidaré tus palabras cuando jugamos en contra y me dijiste que yo tenía vivencias y no experiencias, y que eso es lo más importante en el fútbol. La guardo en mi corazón", indicó Scaloni. "Te mereces tu homenaje. Te aprecia todo el mundo del fútbol, todo tu país. Así que de parte mía un fuerte abrazo", concluyó.

