Gran homenaje: el emotivo video de Scaloni dedicado al Maestro Tabárez

Tabárez dirigió durante 15 años entre 2006 y 2021 a la Celeste, y este viernes recibió un merecido reconocimiento a su trayectoria, donde participaron varias figuras del fútbol sudamericano, entre ellas Lionel Scaloni.

tabarez-homenaje Tabárez recibió un merecido homenaje.

La Sala Zitarrosa de Montevideo fue el lugar del homenaje a Tabárez, que logró el título de la Copa América de Argentina 2011 y fue semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Celeste. Además de Scaloni, participaron otras figuras como Enzo Francescoli, Diego Latorre, Paolo Maldini y Tite, entre otros.