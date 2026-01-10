Giovani Lo Celso rescató al Betis y respondió a los rumores que lo vinculan al Inter Miami

“Seguimos por más todos juntos…lo mejor está por venir. Musho Betis hoy y siempre”, agregó el volante de 29 años cuyo máximo objetivo en la temporada es estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina.

Embed - #BETIS RESCATÓ un EMPATE ante #OVIEDO con GOL de #LOCELSO | Real Oviedo 1–1 Real Betis | Resumen

Tras haberse perdido el Mundial Qatar 2022 por una lesión de último momento, Lo Celso lleva 3 goles en 22 partidos oficiales durante esta temporada y sus números en el Betis indican 28 tantos en 101 encuentros.

Giovani Lo Celso sigue en el Betis

En las últimas semanas el nombre de Giovani Lo Celso apareció vinculado al Inter Miami para reunirse con sus amigos Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes del Mundial 2026.

Sin embargo, en los últimos días ese rumor se fue diluyendo y la presencia de Lo Celso como titular en el once dispuesto por el chileno Manuel Pellegrini indica que, al menos por ahora, seguirá en el club andaluz.