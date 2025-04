Embed

Juan De Dios González, Oscar Quintana, Francisco "Chueco" Vicino, Eduardo Castro, Raúl Zolorza, Omar "Cochina" Olguín, Norberto Avendaño, José Pepe Pérez, Jorge Artal, Fabián Derrigo, Daniel Sosa, Raúl Rogel, Walter Maladot, Carina Videla -la hija del Panza Videla-, los dirigentes Javier Fiochetti y Giani De Marchi el presidente Fernando Porretta, entre otros.

Glorias-Gimnasia.jpg Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Hubo un gran emoción de las viejas glorias y los simpatizantes aprovecharon para sacarse fotos.

Glorias-Gimnasia-1.jpg Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Muchos se reencontraron después se muchos años.

La palabra de Jorge Cuervo, socio de Gimnasia y Esgrima

Jorge Cuervo, socio de Gimnasia y Esgrirma, habló con Ovación y explicó la iniciativa: "Todo surgió con un grupo de WhatsApp de sumar a varios ex jugadores y me surgió la idea a un año del fallecimiento del Víctor Legrotaglie, que fue el 30 de marzo pasado, de agasajar a viejas glorias, ex dirigentes y jugadores".

"El 30 de marzo, el día de la partida del Víctor Legrotaglie fue decretado como el día de las viejas glorias".

"Todos los 30 de marzo se va agasajar a las viejas glorias para que la gente los pueda ovacionar", cerró el socio.