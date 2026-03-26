Buscaba espárragos en el bosque, pero terminó descubriendo parte de la historia de Italia

Este tipo de vestigios en el bosque permite analizar las estructuras sociales de la época. Los nombres grabados no figuran en registros históricos previos, pero ofrecen pistas sobre las costumbres onomásticas del Imperio Romano. El hijo portaba el nombre familiar del padre y el de la madre como sobrenombre. Esta práctica, aunque poco frecuente, solía ocurrir cuando el linaje materno poseía un prestigio mayor o para honrar al abuelo materno, una tradición que incluso siguieron algunas dinastías de emperadores.

Identidad ciudadana

placa El descubrimiento fue realizado de casualidad.

Los expertos analizan la procedencia de los individuos citados en el mármol. La ausencia de nombres de tribus o filiaciones patronímicas sugiere que los protagonistas podrían ser libertos. Este grupo social alcanzó una relevancia económica notable en el norte de Etruria durante los siglos II y III. El apellido Anconius, derivado del nombre de una ciudad, refuerza la teoría de que pertenecían a una clase trabajadora que logró prosperar y dejar constancia de su existencia mediante la epigrafía.

La ubicación de la lápida genera interrogantes entre los arqueólogos. Al encontrarse en un sitio aislado y sin rastros de mortero en su parte posterior, la doctora Lorella Alderighi plantea la posibilidad de que allí funcionara un taller de cantería. Otra hipótesis apunta a que la pieza nunca llegó a colocarse en una estructura funeraria definitiva. Actualmente, el bloque de piedra atraviesa un proceso de limpieza y restauración para profundizar en el estudio de su origen y la técnica de su tallado en el contexto del Imperio Romano.