El azar suele jugar un papel fundamental en la arqueología de superficie. Roberto Tessari, un bombero jubilado, recorría una zona boscosa en las afueras de Livorno tras unas jornadas de intensas lluvias. Su intención inicial consistía en recolectar espárragos silvestres, pero la humedad del terreno dejó a la vista un descubrimiento inusual. A la orilla de un canal, una losa rectangular de piedra llamó su atención. Al mover la pieza, el hombre identificó de inmediato una inscripción funeraria que vinculaba el hallazgo con el pasado de Italia y el antiguo Imperio Romano.
Buscaba espárragos en el bosque, pero terminó descubriendo parte de la historia de Italia
Un buscador de vegetales silvestres llegó al descubrimiento de una lápida romana del siglo II en perfecto estado de conservación
Como integrante de un grupo arqueológico local, Tessari notificó el hallazgo a las autoridades competentes. La pieza de mármol permanecía sumergida parcialmente, por lo que requirió la intervención de sus antiguos compañeros del cuerpo de bomberos para su extracción segura. El traslado del objeto quedó bajo la tutela de la Superintendencia de Arqueología de Pisa y Livorno. Las dimensiones de la placa resultaron ser exactas a las de un pie romano, con un grosor de nueve centímetros y una altura de casi treinta centímetros.
Descubrimiento epigráfico en el bosque
La conservación de la pieza asombra a los especialistas por la nitidez de sus caracteres. La inscripción cuenta con letras de cuatro centímetros de altura, talladas con maestría en tres líneas uniformes que rezan: T ANCONIUS SEVERUS, ANCONIVS PRISCVS, ET SABINIA SEVERA, V F. El texto menciona a Titus Anconius Severus, un joven cuyo monumento fúnebre fue encargado por sus progenitores, Anconius Priscus y Sabinia Severa. Un detalle relevante aparece en la abreviatura final, la cual indica que los padres ordenaron la fabricación del conjunto mientras aún estaban con vida.
Este tipo de vestigios en el bosque permite analizar las estructuras sociales de la época. Los nombres grabados no figuran en registros históricos previos, pero ofrecen pistas sobre las costumbres onomásticas del Imperio Romano. El hijo portaba el nombre familiar del padre y el de la madre como sobrenombre. Esta práctica, aunque poco frecuente, solía ocurrir cuando el linaje materno poseía un prestigio mayor o para honrar al abuelo materno, una tradición que incluso siguieron algunas dinastías de emperadores.
Identidad ciudadana
Los expertos analizan la procedencia de los individuos citados en el mármol. La ausencia de nombres de tribus o filiaciones patronímicas sugiere que los protagonistas podrían ser libertos. Este grupo social alcanzó una relevancia económica notable en el norte de Etruria durante los siglos II y III. El apellido Anconius, derivado del nombre de una ciudad, refuerza la teoría de que pertenecían a una clase trabajadora que logró prosperar y dejar constancia de su existencia mediante la epigrafía.
La ubicación de la lápida genera interrogantes entre los arqueólogos. Al encontrarse en un sitio aislado y sin rastros de mortero en su parte posterior, la doctora Lorella Alderighi plantea la posibilidad de que allí funcionara un taller de cantería. Otra hipótesis apunta a que la pieza nunca llegó a colocarse en una estructura funeraria definitiva. Actualmente, el bloque de piedra atraviesa un proceso de limpieza y restauración para profundizar en el estudio de su origen y la técnica de su tallado en el contexto del Imperio Romano.