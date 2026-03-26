Eran primos y llevó a su suegra a juicio: una historia de amor que terminó de la peor manera

La historia de amor prohibido más polémica de Argentina

La historia de Mariquita Sánchez de Thompson esta marcada por hechos decisivos en el mundo de la política y de hecho, antes de que prestara el piano de su casa para que sonara por primera vez lo que hoy conocemos como huimno nacional, fue protagonista de uno de los amores más escandalosos de una Buenos Aires todavía colonial.

Cuando ella tenia 14 años, sus padres le habian elegido el candidato "ideal": Diego de Arco. Aún así, la negación fue rotunda. Ella ya tenía al dueño de su amor y de sus noches en vela. Su primo segundo Martín Thompson.

Mariquita sanchez de thompson y su primo esposo (1) El virrey autorizó el casamiento y Mariquita pudo casarse con Martín en 1805, cuando tenía 18 años.

Pese a los intentos de terminar con esta historia que incluso el virrey intento destruir enviándolo a Martín a Montevideo y luego a Cadúiz para trabajar en el puerto, él volvió cuando el padre de ella falleció. Pues el destino tenía otros planes para ambos.

La madre de Mariquita, cansada de la situación e intentando respetar la decisión de su difunto esposo, fue llevada a juicio por Martín por oponerse al casamiento y llamarlo cazafortunas. De hecho, Mariquita le envió una carta al Virrey Sobremonte para defenser sus derechos, porque su amor, su salvación y su reputación así lo deseaba.

Luego de mil intentos y de luchar contra todo y todos, los tortolitos de esta historia de amor prohibida, se casaron en 1805 y tuvieron cinco hijos. Sin embargo, todo termino muy trágico. Martín Thompson enfermó de una posible sífiilis y murió en Altamar; ella pese a que se volvió a casar, nunca superó su primer amor.