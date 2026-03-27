Por qué se nos arrugan los dedos cuando pasamos mucho tiempo en el agua y qué significa

De acuerdo con esta teoría, nuestra piel actuaría como una galleta o bizcocho que se moja en agua, se hincha y arruga. Lo que sugiere es que el agua queda retenida en la capa más superficial de la piel, haciendo que se expanda de forma desigual.

¿Qué significa? Te explico por qué se arrugan los dedos en el agua

Si te preguntas qué significa, la respuesta te sorprenderá. No se trata de un simple fenómeno dermatológico. Los dedos se ponen como pasas debido a una estrategia o táctica evolutiva del cuerpo humano.

Con el paso del tiempo, los avances de la ciencia y los casos clínicos que llamaban la atención descubrieron que las arrugas en los dedos no aparecen porque la piel absorba agua.

Algunos estudios demostraron que pacientes con lesiones nerviosas en las manos o en los pies no desarrollaban este tipo de arrugas en contacto con el agua.

sistema nervioso Este tipo de estudios demostró que el sistema nervioso jugaba un papel central en este fenómeno.

El estudio demostró algo clave: solo los dedos de manos y pies con un sistema nervioso sano se arrugaban en contacto con el agua.

El culpable o encargado de que esto pase es el sistema nervioso simpático, el sector encargado de controlar funciones automáticas del organismo.

Cuando colocamos las manos y pies en agua durante un cierto tiempo, los nervios mandan la señal a los vasos sanguíneos de los dedos de que se contraigan. Este fenómeno tiene una función y es algo programado.

Cuando los dedos se arrugan bajo el agua, es probable que lo hagan como respuesta evolutiva y biológica. La hipótesis sugiere que las arrugas en los dedos mejoran el agarre en superficies mojadas o con agua.

¿Es peligroso que los dedos se arruguen bajo el agua?

Los dedos arrugados por el agua no son peligrosos y no tienes de qué preocuparte. Con el paso del tiempo, los dedos volverán a su estado natural.

dedos en agua Los dedos arrugados no son peligrosos, pero sí pueden ser un poco molestos.

Si quieres eliminarlas rápidamente, simplemente tienes que secar tus manos, colocar alguna crema o loción y esperar pacientemente a que tu sistema nervioso deje de producir este efecto.