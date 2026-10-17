Gimnasia y Esgrima empata con Vélez en el Amalfitani

Gimnasia y Esgrima empata 0 a 0 con Vélez, en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente de la fecha 13 fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima juega este sábado con Vélez, en el estadio José Amalfitani, por la 13ra fecha del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima empata 0 a 0 con Vélez, en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente de la fecha 13 fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
A los 6' del primer tiempo Módica remató al arco y el mendocino Marchiori la sacó al córner.
Lencioni marcaba para el visitante, pero el juez Darío Herrera lo anulaba porque la pelota había salido antes de esa jugada.
En una contra del local Rigamonti le tapaba un mano a mano a Ronaldo Martínez.
Un tiro de Lanzini se iba alto. Llegaba Vélez.
Luego Módica remataba alto y el Lobo no se quedaba atrás.