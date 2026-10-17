Mendoza llamó nuevamente a licitación para la construcción del nuevo puente del Cañón del Atuel

La obra por la cual se hace el llamado a licitación es reponer un puente alcantarilla nuevo sobre el arroyo Aisol. La anterior estructura que fuera arrasada en su mayor parte por el aluvión y la crecida del río Atuel y sus afluentes el 11 de enero de 2025, y quedó inutilizada por completo. Aquel puente tenía tres alcantarillas circulares o secciones, que recibían las descargas aluviales del arroyo Aisol, normalmente con poco caudal de agua o seco, salvo cuando hay lluvias o fuertes temporales.

La obra de un nuevo puente se realizará en el Canón del Atuel.

Las características del nuevo puente en el Cañón del Atuel

El nuevo puente alcantarillado que ahora se construirá será más grande que el anterior, tendrá 30 metros de largo por 6 de ancho, protecciones laterales y seis secciones rectangulares para poder conducir más cantidad de agua, atento a los datos que dejó la crecida del 11 de enero.

La obra permitirá recuperar la transitabilidad vial fluida y segura en este tramo del popular paseo turístico del sur mendocino, que actualmente se cruza por el propio lecho del arroyo seco, donde Vialidad Mendoza había montado un talud con áridos para asegurar el paso.

Sin embargo, queda dañado e intransitable cada vez que hay una tormenta fuerte por la descarga aluvial del arroyo Aisol sobre el río Atuel, situación que provoca cortes durante unos días hasta que la DPV vuelve a restaurarlo.

Tras la histórica tormenta y crecida del 11 de enero de 2025 el Gobierno provincial logró recuperar la transitabilidad parcial del Cañón del Atuel en dos meses, y de forma total y en doble sentido de circulación en seis meses, quedando pendiente este punto crítico que con la construcción del nuevo puente alcantarilla, quedará totalmente normalizado.