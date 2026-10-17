Con un gol de Baena y la asistencia de Julián Álvarez el Atlético de Madrid le ganó al Espanyol

Por la 9ª ronda de la Liga de España, el equipo Colchonero, que dirige el argentino Cholo Simenone, y donde jugaron el hijo de éste (Giuliano) y Cristian Romero; obtuvo un agónico pero merecido triunfo frente al Real Club Deportivo Espanyol en el RCDE Stadium. Alex Baena, ingresado a los 62', anotó el tanto solitario, a los 89', asistido por el Araña Julián Álvarez, que ingresó en el inicio del complemento.

Además de la asistencia a su compañero Baena, Julián Álvarez también tuvo una chance de gol sobre el final, pero no la pudo concretar y sigue con la sequía goleadora en el equipo madrileño.