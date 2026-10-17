Pese a la resistencia y mala disposición de los hinchas del Atlético de Madrid, el cordobés Julián Álvarez trajo soluciones a su equipo al ingresar en el inicio del complemento, para hacer pesar la ofensiva visitante y asistir a su compañero Alex Baena, que logró el agónico gol del triunfo en Cataluña.
Con un gol de Baena y la asistencia de Julián Álvarez el Atlético de Madrid le ganó al Espanyol
Por la 9ª fecha de la Liga de España, el Atlético de Madrid logró un buen triunfo de visitante con un gol de Alex Baena y la asistencia de Julián Álvarez
Por la 9ª ronda de la Liga de España, el equipo Colchonero, que dirige el argentino Cholo Simenone, y donde jugaron el hijo de éste (Giuliano) y Cristian Romero; obtuvo un agónico pero merecido triunfo frente al Real Club Deportivo Espanyol en el RCDE Stadium. Alex Baena, ingresado a los 62', anotó el tanto solitario, a los 89', asistido por el Araña Julián Álvarez, que ingresó en el inicio del complemento.
Además de la asistencia a su compañero Baena, Julián Álvarez también tuvo una chance de gol sobre el final, pero no la pudo concretar y sigue con la sequía goleadora en el equipo madrileño.
El delantero cordobés e integrante de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 y subcampeona en el pasado Mundial 2026, ingresó a los 46' en reemplazo del nigeriano Ademola Lookman
Con este triunfo, el Atlético de Madrid sumó 22 unidades, y se mantiene como escolta -a dos puntos- del Barcelona, que juega más tarde este sábado visitando al Real Betis.
En pocas palabras
- Atlético de Madrid: Ganó 1-0 al Espanyol con gol de Alex Baena.
- Asistencia Clave: Julián Álvarez dio el pase gol agónico en el minuto 89.
- Posición Liga: El Colchonero es escolta del Barcelona con 22 puntos.