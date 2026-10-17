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Torneo Clausura

Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron con todo al Gargantini

Independiente Rivadavia juega este sábado con Tigre, en el estadio Bautista Gargantini, por la 13ra fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Gargantini.

Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Gargantini.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Este sábado, tras 15 días, los hinchas de Independiente Rivadavia se reencontraron con su equipo en el Bautista Gargantini ante Tigre, por la 13ra fecha del Torneo Clausura, de la Liga Profesional. Los seguidores azules le dieron un gran recibimiento al equipo y los jugadores entraron a la cancha con una bandera con la inscripción "Fuerza Maxi", en apoyo al lesionado Salas.

El útimo partido de la Lepra jugando como local fue el viernes 2 de octubre, en el empate 1 a 1, frente a Gimnasia y Esgrima La Plata

Los hinchas azules dijeron presente en el Gargantini.

Los hinchas azules dijeron presente en el Gargantini.

Los simpatizantes, poco a poco, fueron llegando a la cita en el Gargantini para presenciar un nuevo partido del equipo conducido por Alfredo Berti. El último triunfo como local fue en la 9na fecha en el éxito por 4 a 3 frente a Aldosivi, de Mar del Plata.

Entre las novedades del equipo, Matías Reali jugará como titular tras su retorno al club azul procedente de San Lorenzo.

Con optimismo, entusiasmo y esas ganas de volver a ver al equipo dentro de la cancha, así llegaron a la cancha los seguidores leprosos tras la dura derrota como visitante ante Rosario Central por 5 a 0 en el Gigante de Arroyito.

Tras la caída ante el Canalla, los fanáticos de la Lepra en la semana previa al choque con el Matador, le brindarlon todo el apoyo al equipo con algunas banderas, en respaldo a los jugadores que están haciendo una gran campaña. El viernes por la noche los hinchas azules realizaron un banderazo.

Los hinchas azules mostraron su pasi&oacute;n.

Los hinchas azules mostraron su pasión.

El gran apoyo de los hinchas de la Lepra para el plantel y el cuerpo técnico

En la previa del último entrenamiento previo al choque con Tigre apareció una nueva bandera sobre calle Avenida Las Tipas, por donde se ingresa a la platea oeste de La Catedral, en apoyo a los futbolistas y el cuerpo técnico.

"Jugadores y CT: ya hicieron historia, vamos por la gloria", fue el mensaje que se leyó en la puerta del Bautista Gargantini. Los integrantes del plantel vieron el trapo a medida que llegaban al último entrenamiento de la semana.

Los fan&aacute;ticos azules llegaron bien temprano al Gargantini.

Los fanáticos azules llegaron bien temprano al Gargantini.

En la Ciudad Deportiva también recibieron muestras de apoyo el plantel y el cuerpo técnico. "Jugadores y CT. estamos con ustedes. Huevo y corazón", se podia leer en el pasacalle con un fuerte respaldo al equipo.

La recta final con los partidos que debe disputar Independiente Rivadavia

Tras el partido ante Tigre, se viene la recta decisiva del torneo con las tres finales que debe disputar el Azul, donde deberá visitar a Argentinos Juniors, recibir a Banfield y cerrará como visitante frente a Gimnasia y Esgrima, en el clásico.

Los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia:

  • Fecha 14 vs. Argentinos Juniors- martes 27/10 a las 19 (de visitante)
  • Fecha 15 vs. Banfield- lunes 2/11 a las 21.15 (L)
  • Fecha 16 vs. Gimnasia y Esgrima- fecha a confirmar

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes por la Supercopa Argentina

El jueves 12 de noviembre Independiente Rivadavia irá en busca de un nuevo título en el fútbol argentino cuando enfrente a Estudiantes de La Plata por la final de la Supercopa. Se medirán partir de las 20 en el Estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en la provincia de Córdoba.

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