Los hinchas de Independiente Rivadavia volvieron con todo al Gargantini

Entre las novedades del equipo, Matías Reali jugará como titular tras su retorno al club azul procedente de San Lorenzo.

Con optimismo, entusiasmo y esas ganas de volver a ver al equipo dentro de la cancha, así llegaron a la cancha los seguidores leprosos tras la dura derrota como visitante ante Rosario Central por 5 a 0 en el Gigante de Arroyito.

Tras la caída ante el Canalla, los fanáticos de la Lepra en la semana previa al choque con el Matador, le brindarlon todo el apoyo al equipo con algunas banderas, en respaldo a los jugadores que están haciendo una gran campaña. El viernes por la noche los hinchas azules realizaron un banderazo.

Los hinchas azules mostraron su pasión. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El gran apoyo de los hinchas de la Lepra para el plantel y el cuerpo técnico

En la previa del último entrenamiento previo al choque con Tigre apareció una nueva bandera sobre calle Avenida Las Tipas, por donde se ingresa a la platea oeste de La Catedral, en apoyo a los futbolistas y el cuerpo técnico.

"Jugadores y CT: ya hicieron historia, vamos por la gloria", fue el mensaje que se leyó en la puerta del Bautista Gargantini. Los integrantes del plantel vieron el trapo a medida que llegaban al último entrenamiento de la semana.

Los fanáticos azules llegaron bien temprano al Gargantini.

En la Ciudad Deportiva también recibieron muestras de apoyo el plantel y el cuerpo técnico. "Jugadores y CT. estamos con ustedes. Huevo y corazón", se podia leer en el pasacalle con un fuerte respaldo al equipo.

La recta final con los partidos que debe disputar Independiente Rivadavia

Tras el partido ante Tigre, se viene la recta decisiva del torneo con las tres finales que debe disputar el Azul, donde deberá visitar a Argentinos Juniors, recibir a Banfield y cerrará como visitante frente a Gimnasia y Esgrima, en el clásico.

Los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia:

Fecha 14 vs. Argentinos Juniors- martes 27/10 a las 19 (de visitante)

Fecha 15 vs. Banfield- lunes 2/11 a las 21.15 (L)

Fecha 16 vs. Gimnasia y Esgrima- fecha a confirmar

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes por la Supercopa Argentina

El jueves 12 de noviembre Independiente Rivadavia irá en busca de un nuevo título en el fútbol argentino cuando enfrente a Estudiantes de La Plata por la final de la Supercopa. Se medirán partir de las 20 en el Estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano, en la provincia de Córdoba.