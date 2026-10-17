Rodolfo Arruabarrena valoró el triunfo de Boca y habló del Vasco da Gama y Leandro Paredes

Respecto al juego en sí contra Talleres, donde Boca terminó pidiendo la hora, el entrenador fue sincero: "No fue nuestro mejor juego pero sí hubo voluntad, carácter y personalidad. Son virtudes que sirven para encarar el futuro".

Consultado sobre el nivel individual de la nueva "joya" Xeneize, Leonel Flores, autor del segundo gol el Vasco expresó: "Los pequeños detalles te hacen ganar o perder partidos. Tenemos jugadores, en este caso Leo, que en una jugada pudo resolver bien y fue la diferencia que sacamos".

Boca tendrá una difícil tarea en la revancha de la semifinal de Copa Sudamericana: ganarle de visitante a Vasco Da Gama y por más de un gol.

La revancha contra Vasco da Gama

La derrota con el Vasco da Gama cortó un invicto de 17 partidos para el Boca de Arruabarrena. Sobre esa situación, el DT dijo: "Como hacía mucho que no perdíamos, la sensación era que teníamos la presión de ganar este partido (contra Talleres)".

En cuanto al juego del martes (20), la revancha de la semifinal de la Sudamericana en Brasil, adelantó el DT: "Vamos a tratar de clasificar, hacer nuestro partido, revertir la derrota que habíamos tenido aquí. Mañana empezaremos a trabajar".

La ausencia, o no, de Leandro Paredes en Boca es un tema prioritario para Arruabarrena.

Arruabarrena habló sobre Paredes

La importancia de un jugador fundamental como Leandro Paredes -lesionado- es un tema insoslayable para el entrenador de Boca, y sobre estos Arruabarrena confirmó que tiene un desgarro y se perdería la revancha contra Vasco Da Gama, más allá del deseo del jugador por jugar.

“No sé de donde sacan esas versiones (que jugará). Vamos a ir los 33, todos los jugadores del plantel viajarán a Brasil. Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos. Obviamente él quiere estar y teniéndolo es difícil decirle que no. Pero veremos", cerró, puntualizando que Paredes "está cinco puntos", en cuanto a su recuperación.