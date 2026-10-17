El triunfo de Boca sobre Talleres de Córdoba de este viernes por la noche, cayó bien en el plantel, y el director técnico de Rodolfo Arruabarrena, valoró tras el triunfo que lo convirtió en líder de la tabla anual. "Veníamos de una derrota y en este club hay que levantarse rápido", reconoció el Vasco.
Rodolfo Arruabarrena valoró el triunfo de Boca y habló del Vasco da Gama y Leandro Paredes
Tras el triunfo de Boca sobre Talleres, Arruabarrena habló en conferencia de prensa y tocó el tema de la revancha de Copa Sudamericana y Leandro Paredes
Boca se impuso por 2 a 1 sobre Talleres con goles de Merentiel y Flores y quedó como líder de la tabla anual, con 54 puntos, escoltado por Independiente Rivadavia, con 52 unidades.
Arruabarrena valoró lograr el liderazgo en la Tabla Anual
Consultado sobre la importancia de ponerse a la cabeza de la Tabla Anual de la Liga Profesional, Rodolfo Arruabarrena puntualizó: "El estar puntero de la tabla anual, si bien no significa mucho, es tratar de meterle un poco de presión a los que vienen para que tengan que ganar".
Respecto al juego en sí contra Talleres, donde Boca terminó pidiendo la hora, el entrenador fue sincero: "No fue nuestro mejor juego pero sí hubo voluntad, carácter y personalidad. Son virtudes que sirven para encarar el futuro".
Consultado sobre el nivel individual de la nueva "joya" Xeneize, Leonel Flores, autor del segundo gol el Vasco expresó: "Los pequeños detalles te hacen ganar o perder partidos. Tenemos jugadores, en este caso Leo, que en una jugada pudo resolver bien y fue la diferencia que sacamos".
La revancha contra Vasco da Gama
La derrota con el Vasco da Gama cortó un invicto de 17 partidos para el Boca de Arruabarrena. Sobre esa situación, el DT dijo: "Como hacía mucho que no perdíamos, la sensación era que teníamos la presión de ganar este partido (contra Talleres)".
En cuanto al juego del martes (20), la revancha de la semifinal de la Sudamericana en Brasil, adelantó el DT: "Vamos a tratar de clasificar, hacer nuestro partido, revertir la derrota que habíamos tenido aquí. Mañana empezaremos a trabajar".
Arruabarrena habló sobre Paredes
La importancia de un jugador fundamental como Leandro Paredes -lesionado- es un tema insoslayable para el entrenador de Boca, y sobre estos Arruabarrena confirmó que tiene un desgarro y se perdería la revancha contra Vasco Da Gama, más allá del deseo del jugador por jugar.
“No sé de donde sacan esas versiones (que jugará). Vamos a ir los 33, todos los jugadores del plantel viajarán a Brasil. Leandro está en su recuperación, es un chico que obviamente quiere estar y para nosotros es importante, pero hay tiempos. Obviamente él quiere estar y teniéndolo es difícil decirle que no. Pero veremos", cerró, puntualizando que Paredes "está cinco puntos", en cuanto a su recuperación.
En pocas palabras
- Arruabarrena valoró el triunfo y el liderazgo de Boca Juniors en la tabla anual, destacando la voluntad y el carácter del equipo.
- El DT abordó la revancha contra Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, con la baja sensible de Leandro Paredes.
- Confirmó que Leandro Paredes tiene un desgarro y se perderá el crucial encuentro ante el Vasco da Gama.