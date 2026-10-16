Boca le ganó a Talleres de Córdoba y se trepó a la cima de la tabla anual

El primer tiempo: Talleres sorprendió a Boca en el inicio

Boca recibió a Talleres con un mix de titulares y suplentes. Desde el inicio tomó la iniciativa el Xeneize, que con las subidas de Lautaro Blanco, combinando con Miguel Merentiel, y generó a los 3' la primera jugada de gol.

► EL GOL DE TALLERES: A los 10', en uno de los primeros adelantamientos de Talleres, mientras esperaban una pelota profunda de Matías Galarza, éste midió, y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo a Montero y puso el 1 a 0 para los cordobeses.

Matías Galarza anotó un golazo para abrir el marcador en favor de Talleres de Córdoba.

► EL EMPATE DE BOCA. Talleres tuvo oportunidad de estirar cifras, pero Boca se recuperó del golpe y llegó a la igualdad. A los 17' Blanco recuperó la pelota a expensas de Baroni, que reclamó falta, y le cedió la pelota a Miguel Merentiel, que puso el empate 1 a 1 en La Bombonera.

Leonel Flores a los 34' tuvo la oportunidad clara de poner en ventaja a Boca, pero la buena respuesta del arquero Ezequiel Unsain evitó la caída de la visita. Apenas cuatro minutos después, el arquero de la T volvió a salvar su arco, esta vez ante un disparo de Ayrton Costa.

Con el tiempo cumplido, una desinteligencia entre los centrales Costa y Di Lollo, le permitió a Álvaro Martínez rematar de frente al arco, pero su remate dio en el palo, y Boca se pudo ir al descanso en igualdad.

El complemento: ventaja y defensa del 2 a 1 con uñas y dientes

Boca salió muy motivado a jugar el segundo tiempo, y a tres minutos del reinicio, Leonel Flores coronó una gran actuación anotando un golazo para el 2 a 1 de Boca. Ingresó al área dominando la pelota, se acomodó para asistir a un compañero, pero remató cruzado, desde un ángulo muy cerrado, y la clavó al segundo palo de Unsain.

A los 15' Santiago Ascacibar desaprovechó un gran oportunidad, rematando desviado desde una posición muy favorable.

Leonel Flores, una de las figuras de Boca, firmó el triunfo del Xeneize con un golazo en el inicio del complemento.

Poco poco Talleres fue ganando la posesión de la pelota y rondó con peligro el arco defendido por Álvaro Montero. Pasada la media hora el complemento, los del Vasco Arruabarrena comenzaron a replegarse y a mostrarse cansados.

A los 77' Arruabarrena puso en cancha en Enner Valencia, para mantener peso en el ataque, pero apenas pudo intimidar el Xeneize con alguna contra aislada.

Talleres se lanzó con todo en busca del empate, y estuvo a punto e lograrlo, ante un Boca que pasó a jugar en modo supervivencia.

Finalmente le faltó puntería a la visita, que tuvo la más clara en los pies de Román Riquelme, a los 82', pero éste remató desviado, y Boca celebró un esforzado triunfo que lo anima de cara a la revancha e la semifinal de la Copa Sudamericana del próximo martes en Brasil.