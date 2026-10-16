La noticia sobre Leandro Paredes que ilusiona a los hinchas de Boca para la revancha ante Vasco Da Gama

Williams Alarcón reemplazó a Paredes en el partido de ida, donde el equipo dirigido por Rodoldo Arruabarrena no anduvo bien.

Paredes sorprendió a los médicos de Boca con su evolución y por eso en Boca se ilusionan con que juegue.

Paredes llegaría al dueño con Vasco en Río de Janeiro con 11 días de recuperación tras la lesión sufrida ante Instituto en Córdoba. Los médicos suelen recomendar al menos 21 días de recuperación, pero podria ser infiltrado.

¿Rodrigo Battaglia reemplazará a Paredes en la semifinal de la Sudamericana?.

El ex Roma de Italia había sufrido una lesión parecida en la previa al cotejo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y finalmente fue titular en ese partido, donde Boca fue eliminado en fase de grupos.

Si Paredes no llega a la semifinal, Arruabarrena tendría su reemplazo

En caso que Paredes no llegue en condiciones al partido ante Vasco, Arruabarrena considera la idea de que Rodrigo Battaglia lo reemplace, que se encuentra totalmente recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles que le demandó un paso por el quirófano y un largo tiempo de inactividad.

El volante ya estuvo en el banco de suplentes frente a Instituto y ahora fue convocado contra Talleres. Antes del cotejo con el equipo brasileño, Boca recibirá a la T este viernes a las 21.30, por la fecha 13 del Torneo Clausura.