Boca podría jugar en Mendoza la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: los detalles y la probable fecha

Boca tiene una agenda cargadísima en el cierre de la temporada y en la misma podría agregar un viaje a Mendoza para jugar con Banfield la semifinal de la Copa Argentina 2026.
Boca tiene una agenda cargadísima en el cierre de la temporada y la misma podría incluir un viaje a Mendoza para jugar con Banfield la semifinal de la Copa Argentina 2026.
Boca tiene una agenda cargadísima en el cierre de la temporada y en la misma podría agregar un viaje a Mendoza para jugar con Banfield la semifinal de la Copa Argentina 2026.
El encuentro debe jugarse en cancha neutral y el estadio Malvinas Argentinas es una de las opciones que maneja la AFA debido a que Córdoba recibirá el martes 17 de noviembre el amistoso de la Selección argentina frente a Costa Rica y luego será la sede de la final de la Copa Argentina.
El subsecretario de deportes Federico Chiapetta reconoció esta semana que Mendoza y el Malvinas siempre son una alternativa para este tipo de partidos, aunque afirmó que aún no hubo contactos de AFA.
El estadio de Newell's Old Boys de Rosario es otro de los escenarios posibles para el duelo entre el Xeneize y el Taladro que en principio está programado para el sábado 14 de noviembre por la noche aunque no se descarta una reprogramación para el domingo 15, en medio de la fecha FIFA.
En cualquier caso la parcialidad xeneize ocuparía el 75% de la capacidad del estadio.
Otro de los escenarios que debe definir la AFA es el de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata.
En las últimas horas el encuentro pasó del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre (mismo día en el que la Selección enfrentará a Uruguay en Buenos Aires) y aún no tiene escenario confirmado aunque en un principio estaba anunciado en cancha de Belgrano de Córdoba.