Boca podría jugar en Mendoza la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: los detalles y la probable fecha

El estadio de Newell's Old Boys de Rosario es otro de los escenarios posibles para el duelo entre el Xeneize y el Taladro que en principio está programado para el sábado 14 de noviembre por la noche aunque no se descarta una reprogramación para el domingo 15, en medio de la fecha FIFA.

En cualquier caso la parcialidad xeneize ocuparía el 75% de la capacidad del estadio.

Dónde se juega la Supercopa Argentina

Otro de los escenarios que debe definir la AFA es el de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata.

En las últimas horas el encuentro pasó del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre (mismo día en el que la Selección enfrentará a Uruguay en Buenos Aires) y aún no tiene escenario confirmado aunque en un principio estaba anunciado en cancha de Belgrano de Córdoba.