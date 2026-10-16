Con mayoría de titulares, Boca recibe a Talleres en La Bombonera: hora, TV y probables formaciones

Con el objetivo de seguir peleando en todos los frentes (Clausura, Copa Sudamericana, Copa Argentina y Tabla Anual), el Vasco no optará por una rotación masiva como si lo hizo en otras instancias.

Álvaro Montero, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leonel Flores y Miguel Merentiel sumarían minutos desde el arranque ante la T en condición de local.

Sebastián Villa, Leandro Paredes y Alan Velasco quedaron fuera de la lista de convocados de Boca por encontrarse lesionados. El colombiano, ex Independiente Rivadavia, llegaría sin problemas a la revancha en Brasil. Por su parte, los mediocampistas serán exigidos en los próximos entrenamientos para determinar su estado de cara al viaje al Maracaná.

Merentiel será titular en lugar de Enner Valencia.

Con respecto a los ingresos, Dylan Gorosito y Nicolás Figal ocuparán los lugares de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo en defensa. En mitad de cancha volverá a jugar Rodrigo Battaglia, por William Alarcón, tras 10 meses de inactividad.

En la ofensiva Merentiel reemplazará a Enner Valencia. La duda pasa por si Carlos Palacios se mantiene en el equipo o le cede su lugar a Ángel Romero.

Probables formaciones