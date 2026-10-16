Con mayoría de titulares, Boca recibe a Talleres en La Bombonera: hora, TV y probables formaciones

Por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca recibirá a Talleres de Córdoba en La Bombonera. El duelo comenzará a las 21.30, será transmitido por la señal de TNT Sports y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.
Luego de la derrota ante Vasco Da Gama, Boca recibe a Talleres de Córdoba en La Bombonera. El duelo comenzará a las 21.30 y será arbitrado por Luis Lobo Medina
Por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca recibirá a Talleres de Córdoba en La Bombonera. El duelo comenzará a las 21.30, será transmitido por la señal de TNT Sports y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina.
El equipo del Vasco viene de igualar en el certamen local (2-2 ante Instituto) y de perder por las semifinales de la Copa Sudamericana (0-1 con Vasco Da Gama).
Pese a la derrota ante Vasco Da Gama en el primer chico de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena se inclinará por un equipo que cuente con varios de los habituales titulares en Boca.
Con el objetivo de seguir peleando en todos los frentes (Clausura, Copa Sudamericana, Copa Argentina y Tabla Anual), el Vasco no optará por una rotación masiva como si lo hizo en otras instancias.
Álvaro Montero, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leonel Flores y Miguel Merentiel sumarían minutos desde el arranque ante la T en condición de local.
Sebastián Villa, Leandro Paredes y Alan Velasco quedaron fuera de la lista de convocados de Boca por encontrarse lesionados. El colombiano, ex Independiente Rivadavia, llegaría sin problemas a la revancha en Brasil. Por su parte, los mediocampistas serán exigidos en los próximos entrenamientos para determinar su estado de cara al viaje al Maracaná.
Con respecto a los ingresos, Dylan Gorosito y Nicolás Figal ocuparán los lugares de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo en defensa. En mitad de cancha volverá a jugar Rodrigo Battaglia, por William Alarcón, tras 10 meses de inactividad.
En la ofensiva Merentiel reemplazará a Enner Valencia. La duda pasa por si Carlos Palacios se mantiene en el equipo o le cede su lugar a Ángel Romero.