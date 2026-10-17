De la la mano de Haaland, el Manchester City de Enzo Fernández ganó y es líder de la Premier League

Fernández no jugó desde el inicio por precaución. En medio de lo que es una ardua seguidilla de partidos, el entrenador Enzo Maresca decidió que ocupara un lugar en el banco de suplentes. Además, viene de jugar 90 minutos contra PSG y vuelve a tener Champions League en la semana.

El City ganó todos los partidos que disputó desde el arranque de Premier League. Y solamente cayó por la Champions League el pasado miércoles ante el PSG por la UEFA Champions League.

Detrás del City están el Arsenal (15) y el Brighton (13), que todavía no jugaron por la fecha 7 de la Premier League.

Otros resultados de la Premier League

Chelsea venció por 2 a 0 al Everton y alcanzó las 13 unidades, por lo que está en puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

El arquero albiceleste Emiliano Dibu Martínez tuvo que ser reemplazado tras un fuerte choque con Jarrad Branthwaite.

El Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, ganó ante el Brentford en condición de visitante, por 2 a 1.y quedó con 12 unidades, en puestos de clasificación a la Europa League.

En la jornada de este sábado también ganó el Fulham por 1 a 0 ante el Hull City, con gol de Alexander Iwobi.