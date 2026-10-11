Manchester City, con Enzo Fernández, goleó al Liverpool y sigue puntero e invicto en la Premier League

Manchester City, con destacada labor de Enzo Fernández, se impuso como visitante al Liverpool, con Alexis Mac Allister, y mantiene el puntaje ideal cuando se han jugado 6 fechas de la Premier League.
Manchester City, con destacada labor de Enzo Fernández, se impuso como visitante al Liverpool, con Alexis Mac Allister, y mantiene el puntaje ideal cuando se han jugado 6 fechas de la Premier League.
En Anfield. Los Citizens, dirigidos por Enzo Maresca, se consolidaron como únicos líderes, 3 puntos por encima del Arsenal al marcar 3 goles en el segundo tiempo a través del noruego Erling Haaland, el belga Jérémy Doku y el francés Rayan Cherki. El neerlandés Ryan Gravenberch fue expulsado con el marcador 0 a 0 e influyó en el score final.
Alexis Mac Allister arrancó de titular en el mediocampo del Liverpool (junto a Gravenberch) y completó una actuación sólida, especialmente en el primer tiempo, pero su equipo quedó 9no con solo 9 puntos.
Enzo Fernández también fue titular y tuvo un rol importante en el juego de un equipo que ganó con autoridad en un estadio complicado y en el primer partido tras el veredicto de culpabilidad por infracciones financieras. En el banco del City estuvo Gerónimo Rulli.
Crystal Palace, con Walter Benítez en el arco, superó 3-1 Nottingham Forest de Nicolás Domínguez y Hull City empató 2 a 2 con el Everton de Carlos Alcaraz.
Manchester City sigue así puntero e invicto con 18 puntos; Arsenal segundo con 15; Brighton tiene 13 y con 10 aparecen Brentford, Everton y Chelsea.