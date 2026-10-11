Manchester City, con Enzo Fernández, goleó al Liverpool y sigue puntero e invicto en la Premier League

En Anfield. Los Citizens, dirigidos por Enzo Maresca, se consolidaron como únicos líderes, 3 puntos por encima del Arsenal al marcar 3 goles en el segundo tiempo a través del noruego Erling Haaland, el belga Jérémy Doku y el francés Rayan Cherki. El neerlandés Ryan Gravenberch fue expulsado con el marcador 0 a 0 e influyó en el score final.

Alexis Mac Allister no pudo evitar la caída del Liverpool ante el Manchester City.

Alexis Mac Allister arrancó de titular en el mediocampo del Liverpool (junto a Gravenberch) y completó una actuación sólida, especialmente en el primer tiempo, pero su equipo quedó 9no con solo 9 puntos.