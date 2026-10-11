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Manchester City, con Enzo Fernández, goleó al Liverpool y sigue puntero e invicto en la Premier League

Manchester City, con destacada labor de Enzo Fernández, se impuso al Liverpool, con Alexis Mac Allister, y mantiene el puntaje ideal en la Premier League.

Por UNO
Enzo celebró en Anfield.

Enzo celebró en Anfield.

Manchester City, con destacada labor de Enzo Fernández, se impuso como visitante al Liverpool, con Alexis Mac Allister, y mantiene el puntaje ideal cuando se han jugado 6 fechas de la Premier League.

En Anfield. Los Citizens, dirigidos por Enzo Maresca, se consolidaron como únicos líderes, 3 puntos por encima del Arsenal al marcar 3 goles en el segundo tiempo a través del noruego Erling Haaland, el belga Jérémy Doku y el francés Rayan Cherki. El neerlandés Ryan Gravenberch fue expulsado con el marcador 0 a 0 e influyó en el score final.

Alexis Mac Allister no pudo evitar la caída del Liverpool ante el Manchester City.

Alexis Mac Allister no pudo evitar la caída del Liverpool ante el Manchester City.

Alexis Mac Allister arrancó de titular en el mediocampo del Liverpool (junto a Gravenberch) y completó una actuación sólida, especialmente en el primer tiempo, pero su equipo quedó 9no con solo 9 puntos.

Enzo Fernández también fue titular y tuvo un rol importante en el juego de un equipo que ganó con autoridad en un estadio complicado y en el primer partido tras el veredicto de culpabilidad por infracciones financieras. En el banco del City estuvo Gerónimo Rulli.

Otros resultados de la Premier League

Crystal Palace, con Walter Benítez en el arco, superó 3-1 Nottingham Forest de Nicolás Domínguez y Hull City empató 2 a 2 con el Everton de Carlos Alcaraz.

Manchester City sigue así puntero e invicto con 18 puntos; Arsenal segundo con 15; Brighton tiene 13 y con 10 aparecen Brentford, Everton y Chelsea.

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