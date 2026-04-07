Galería de fotos: los hinchas de Independiente Rivadavia no faltaron al histórico debut en la Copa Libertadores

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Malvinas Argentinas al los fieles hinchas de la Lepra asistieron ilusionados de ver al equipo de Alfredo Berti compitiendo a nivel internacional.

lepra hinchas 9 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Independiente Rivadavia se clasificó a la Copa Libertadores gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y llega a este encuentro en un gran momento, ya que es el mejor equipo en lo que va del año en el Torneo Apertura, donde lidera tanto en la Zona B como en la tabla anual con 26 puntos.