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Galería de fotos: los hinchas de Independiente Rivadavia no faltaron al histórico debut en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia recibe al Bolívar por la primera fecha de la Copa Libertadores, en su debut absoluto en el torneo de clubes más importante de América.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de la Lepra asistieron masivamente al Malvinas.

Los hinchas de la Lepra asistieron masivamente al Malvinas.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Independiente Rivadavia recibe al Bolívar por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en su debut absoluto en el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Malvinas Argentinas al los fieles hinchas de la Lepra asistieron ilusionados de ver al equipo de Alfredo Berti compitiendo a nivel internacional.

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Independiente Rivadavia se clasificó a la Copa Libertadores gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina 2025 y llega a este encuentro en un gran momento, ya que es el mejor equipo en lo que va del año en el Torneo Apertura, donde lidera tanto en la Zona B como en la tabla anual con 26 puntos.

Este es el debut absoluto de la Lepra en un torneo oficial de Conmebol y por eso quedará en la historia grande del fútbol de Mendoza.

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Postales del debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

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