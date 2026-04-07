Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar en el Malvinas en un día histórico

independiente rivadavia La Lepra hace su debut absoluto en la Libertadores.

El juez principal será el chileno José Cabero, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara. El partido se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Fluminense de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela son los otros dos equipos que completan el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente.