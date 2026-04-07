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Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar en el Malvinas en un día histórico

Independiente Rivadavia inicia su camino en la Copa Libertadores de América ante Bolívar de Bolivia. Será este martes en el Malvinas

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar.

Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar.

Independiente Rivadavia tendrá su debut absoluto en la Copa Libertadores este martes desde las 19 ante Bolívar de Bolivia, en el estadio Malvinas Argentinas, por el Grupo C del certamen continental.

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Este martes 7 de abril será un día histórico para la Lepra, que tendrá su primera participación en un certamen continental.

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La Lepra hace su debut absoluto en la Libertadores.

La Lepra hace su debut absoluto en la Libertadores.

El juez principal será el chileno José Cabero, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara. El partido se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Fluminense de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela son los otros dos equipos que completan el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente.

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