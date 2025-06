El DT del Globo se fue amargado por el resultado negativo por la 12da fecha de la Zona 2.

Gabriel Vallés DT de Huracán Las Heras.....jpeg Gabriel Vallés fue muy claro en sus conceptos sobre la caída del Globo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El ex defensor fue claro en sus conceptos y aseguró: "Hicimos un buen primer tiempo, generamos muchas situaciones de gol, hicimos un desgaste muy grande y no pudimos convertir. En el segundo tiempo nos marcaron el gol muy rápido y después no le encontramos la vuelta al partido. Pudimos empatarlo y sobre el final ellos marcaron el segundo. Hay que seguir para adelante, no queda otra".