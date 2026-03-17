FADEP abrochó tres refuerzos previo a su debut en el Torneo Federal A

FADEP sigue moviendo el mercado de pases en la semana previa al inicio del Torneo Federal A, donde tendrá su debut de visitante este sábado ante Costa Brava. Se confirmaron tres refuerzos para el equipo que dirige Diego Pozo.
FADEP sigue moviendo el mercado de pases en la semana previa al inicio del Torneo Federal A, donde tendrá su debut de visitante este sábado ante Costa Brava. Se confirmaron tres refuerzos para el equipo que dirige Diego Pozo.
Se trata de Agustín Villalobos, Leandro Soria, y Fernando Rodríguez, tres jugadores que llegaron a un acuerdo con el club y sumaron los primeros entrenamientos con el equipo dirigido por Diego Pozo, que tras su ascenso se prepara para debutar en el Federal A frente a Costa Brava.
Oscar Garrido. ex jugador de Gimnasia y Esgrima, Instituto, es otro de los jugadores que se sumará a FADEP. En las próximas horas quedará oficializada su llegada. El volante fue dirigido por Diego Pozo en el Lobo.
FADEP debutará de visitante ante Costa Brava el próximo sábado a las 20 en La Pampa, aunque aún falta la confirmación oficial del Consejo Federal que se dará en los próximos días.
El equipo dirigido por Diego Pozo afrontará el certamen con la base que logró el ascenso, llegaron jugadores de experiencia y futbolistas que tienen mucho futuro. El objetivo en su primera experiencia en el Federal A es ser un equipo protagonista.