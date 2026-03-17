FADEP abrochó tres refuerzos previo a su debut en el Torneo Federal A

Leandro Soria Fadep.- Leandro Soria viene de jugar en Estados Unidos. Es volante y se inició en Godoy Cruz. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Se trata de Agustín Villalobos, Leandro Soria, y Fernando Rodríguez, tres jugadores que llegaron a un acuerdo con el club y sumaron los primeros entrenamientos con el equipo dirigido por Diego Pozo, que tras su ascenso se prepara para debutar en el Federal A frente a Costa Brava.

Agustín Villalobos.

Agustín Villalobos tiene 22 años y viene de jugar en Godoy Cruz. Disputó algunos partidos en Primera, cuando el Tomba militaba en la máxima categoría. Es hijo de Manuel, el ex defensor del Expreso.

tiene 22 años y viene de jugar en Godoy Cruz. Disputó algunos partidos en Primera, cuando el Tomba militaba en la máxima categoría. Es hijo de Manuel, el ex defensor del Expreso. Leandro Soria es otra de las incorporaciones de FADEP, es delantero y tiene 21 años. Se inició en Godoy Cruz y viene de jugar en Estados Unidos.

es otra de las incorporaciones de FADEP, es delantero y tiene 21 años. Se inició en Godoy Cruz y viene de jugar en Estados Unidos. Fernando Rodríguez es defensor y viene de jugar en Defensores de Belgrano. Tiene 25 años y se desempeña como lateral izquierdo.

Leandro Soria FADEP.

Oscar Garrido. ex jugador de Gimnasia y Esgrima, Instituto, es otro de los jugadores que se sumará a FADEP. En las próximas horas quedará oficializada su llegada. El volante fue dirigido por Diego Pozo en el Lobo.