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FADEP abrochó tres refuerzos previo a su debut en el Torneo Federal A

FADEP incorporó a Agustín Villalobos, Leandro Soria y Fernando Rodríguez. El próximo sábado a las 20 el equipo de Russell debutará en el Federal A ante Costa Brava, en La Pampa

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Villalobos es uno de los refuerzos de FADEP. El ex Godoy Cruz viene a sumar minutos de fútbol en el equipo de Diego Pozo.

Agustín Villalobos es uno de los refuerzos de FADEP. El ex Godoy Cruz viene a sumar minutos de fútbol en el equipo de Diego Pozo.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP sigue moviendo el mercado de pases en la semana previa al inicio del Torneo Federal A, donde tendrá su debut de visitante este sábado ante Costa Brava. Se confirmaron tres refuerzos para el equipo que dirige Diego Pozo.

Leandro Soria Fadep.-
Leandro Soria viene de jugar en Estados Unidos. Es volante y se inici&oacute; en Godoy Cruz.

Leandro Soria viene de jugar en Estados Unidos. Es volante y se inició en Godoy Cruz.

Se trata de Agustín Villalobos, Leandro Soria, y Fernando Rodríguez, tres jugadores que llegaron a un acuerdo con el club y sumaron los primeros entrenamientos con el equipo dirigido por Diego Pozo, que tras su ascenso se prepara para debutar en el Federal A frente a Costa Brava.

Agustín Villalobos.
  • Agustín Villalobos tiene 22 años y viene de jugar en Godoy Cruz. Disputó algunos partidos en Primera, cuando el Tomba militaba en la máxima categoría. Es hijo de Manuel, el ex defensor del Expreso.
  • Leandro Soria es otra de las incorporaciones de FADEP, es delantero y tiene 21 años. Se inició en Godoy Cruz y viene de jugar en Estados Unidos.
  • Fernando Rodríguez es defensor y viene de jugar en Defensores de Belgrano. Tiene 25 años y se desempeña como lateral izquierdo.
Leandro Soria FADEP.

Oscar Garrido. ex jugador de Gimnasia y Esgrima, Instituto, es otro de los jugadores que se sumará a FADEP. En las próximas horas quedará oficializada su llegada. El volante fue dirigido por Diego Pozo en el Lobo.

Fernando Rodríguez FADEP.

Cuándo debuta FADEP en el Torneo Federal A

FADEP debutará de visitante ante Costa Brava el próximo sábado a las 20 en La Pampa, aunque aún falta la confirmación oficial del Consejo Federal que se dará en los próximos días.

Diego Pozo FADEP-
Diego Pozo, entrenador de FADEP, prepara el equipo para debutar ante Costa Brava, de visitante.

Diego Pozo, entrenador de FADEP, prepara el equipo para debutar ante Costa Brava, de visitante.

El equipo dirigido por Diego Pozo afrontará el certamen con la base que logró el ascenso, llegaron jugadores de experiencia y futbolistas que tienen mucho futuro. El objetivo en su primera experiencia en el Federal A es ser un equipo protagonista.

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