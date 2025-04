"La lesión que había tenido me sacó mucho tiempo de la cancha, fue una lesión muy dolorosa. Pero me esforcé para llegar y, en la final, me tocó estar en el banco. Pero son cosas que pasan, el fútbol te da esa posibilidad de ir agarrando confianza con los partidos. De todas maneras, la confianza también te la da el grupo, el equipo", alegó Facundo Nadalín sobre su andar en el elenco blanquinegro.

nadalin.jpg Facundo Nadalín recibiendo indicaciones del DT de Gimnasia y Esgrima, Ezequiel Medrán. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.

Los elogios para sus compañeros y el grupo que se ha conformado en Gimnasia y Esgrima son una clave para el lateral mensana quien considera que el recambio que se ha producido en el equipo es una de las fortalezas del líder de la Zona B. "Es increíble el grupo que tenemos. Se nota en el recambio, en la intensidad, en el trabajo físico que tenemos que por suerte lo podemos transmitir en los partidos y en los resultados".